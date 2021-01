Com Jesus em metade de 2020, Benfica tem pior ano da década

Nem Jorge Jesus conseguiu salvar o 2020 do Benfica. Com muitos resultados abaixo ruins, a equipe teve o pior ano da última década.

De janeiro a dezembro, foram 48 jogos disputados, com apenas 27 vitórias. Foram mais 11 empates e dez derrotas. O aproveitamento foi de 56,25%, inferior ao ano de 2017, quando o Benfica teve 59%.

Contando os números do ex-treinador do Flamengo, contratado para fazer o time subir o nível, foram 22 jogos. Jesus venceu 14 jogos, empatou quatro e perdeu outras quatro partidas. Ele teve um aproveitamento de 63%.

Primeiro treinador do Benfica no ano de 2020, Bruno Lage teve uma drástica queda de rendimento e perdeu a ponta da tabela para o Porto. Foram 20 jogos, com nove vitórias, seis empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 45%.

Jorge Jesus lamenta durante partida do Benfica Getty Images

Demitido na reta final da temporada, Bruno Lage deu lugar a Nélson Veríssimo. Em seis jogos, o interino conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota. Ele foi quem teve o melhor aproveitamento: 66%.

play 0:35 Treinador falou na primeira entrevista coletiva concedida no novo ano

O Benfica vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Portimonense. Em campo, Darwin Núñez e Rafa Silva fizeram os gols da partida.

O próximo desafio será contra o Santa Clara, nesta segunda-feira, às 14h, com transmissão da ESPN Brasil e do ESPN APP.