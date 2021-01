Com Jojo Todynho, Rodrigo Faro espreme bagaço de A Fazenda e vence Eliana · .

O programa Hora do Faro deixou Jojo Todynho no ar por quase duas horas no último domingo (24) e venceu a disputa pela audiência com Eliana. A atração comandada por Rodrigo Faro e registrou média de 7,9 pontos de ibope, enquanto o SBT obteve 6,9 pontos.

A Record apostou no sucesso que a campeã de A Fazenda 12 ainda faz com o público e marcou oito pontos de audiência entre 16h08 e 17h52, período em que a funkeira ficou no ar. Na mesma faixa de horário, Eliana mostrou o cantor Luciano, da dupla com Zezé, chorando pela morte do pai, Francisco, pela primeira vez na TV.

Na sequência, a reprise do quadro Minha Mulher Que Manda concorreu diretamente com Jojo durante 50 minutos e fez o ibope de Eliana subir para 7,6 pontos a partir das 17h03.

Veja abaixo as audiências de domingo, 24 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 13,2 Santa Missa 5,6 Antena Paulista 6,9 Pequenas Empresas Grandes Negócios 8,3 Globo Rural 10,9 Auto Esporte 9,7 Esporte Espetacular 8,3 Circuito Brasileiro de Skate (Esporte Espetacular) 8,5 Temperatura Máxima: Guardiões da Galáxia 2 10,6 The Voice+ 12,5 Campeonato Brasileiro: Ceará x Palmeiras 18,8 Domingão do Faustão 14,7 Fantástico 18,6 Domingo Maior: Sangue Jovem 13,2 Cinemaço: Dia de Treinamento 8,6 Corujão: Horas Decisivas 5,4 Hora 1 4,6 Média do dia (7h/0h): 6,1 Religioso 0,5 Faixa Record Kids 4,2 Cine Maior: Hancock 6,7 Hora do Faro 7,9 Domingo Espetacular 9,0 Câmera Record 6,3 Bates Motel 2,8 Religioso 0,7

Média do dia (7h/0h): 6,2 Jornal da Semana SBT 2,5 Pé na Estrada 2,7 Acelerados 2,5 Sempre Bem 2,0 Lassie 2,4 As Aventuras de Rin Tin Tin 2,5 Notícias Impressionantes 4,1 Domingo Legal 6,7 Eliana 6,9 Roda a Roda 7,2 Tele Sena 6,7 Programa Silvio Santos 8,3 Poder em Foco 3,8 O Crime Não Compensa 2,4 Primeiro Impacto 2,4

Fonte: Emissoras