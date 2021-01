Com máscara, Mariana Ximenes volta a gravar Nos Tempos do Imperador · .

Mariana Ximenes voltou a gravar Nos Tempos do Imperador, próxima novela das seis que teve seus trabalhos paralisados por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (8), a contratada da Globo mostrou os bastidores da produção enquanto utilizava máscara de proteção e o figurino da personagem Luísa, condessa de Barral.

“Olha, gente, toda mascarada”, afirmou Mariana nos Stories do Instagram enquanto a cabeleireira Dirlene Thomaz retocava o visual da atriz. Em seguida, a protagonista de Haja Coração publicou uma foto em um dos carrinhos dos Estúdios Globo.

“Que alegria voltar ao trabalho! Condessa de Barral mascarada. Nos Tempos do Imperador, aí vamos nós!”, comemorou Mariana.

As gravações do folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson foram retomadas em novembro de 2020, com equipes reduzidas. Michel Gomes e Gabriela Medvedovski, destaques do núcleo jovem da trama, voltaram aos estúdios na ocasião.

A novela contará a história de dom Pedro 2º (Selton Mello) e será uma continuação de Novo Mundo (2017). Alexandre Nero, Leticia Sabatella, Dani Ornellas e Roberta Rodrigues também estão no elenco da trama.

