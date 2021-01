com meta de R$ 176 milhões em vendas, São Paulo espera proposta por Arboleda

Mesmo ainda com a segunda colocação de forma provisória na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vive bom momento.

No último sábado, a equipe não passou de um empate por 1 a 1 com o Coritiba, em pleno Morumbi, o que pode deixar o time de Fernando Diniz ainda mais longe dos concorrentes na briga pelo título.

Além dos problemas em campo, o São Paulo também tenta organizar a situação financeira para 2021. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, publicadas em seu blog no portal Yahoo, o Tricolor do Morumbi espera negociar o zagueiro Arboleda com o futebol chinês.

O equatoriano tem uma sondagem do futebol asiático e, caso chegue uma oferta que seja vantajosa para o clube brasileiro, o São Paulo não se importará de vendê-lo, mesmo se tratando de um titular de Diniz.

O defensor acumula inúmeros problemas extracampo desde que chegou ao São Paulo.

Além de ser flagrado em festas durante a pandemia da COVID-19, o zagueiro chegou até mesmo a ser fotografado com uma camisa do rival Palmeiras quando esteve no Equador, em 2020.

O São Paulo tenta se organizar melhor financeiramente para 2021. A ideia do time do Morumbi é obter R$ 176 milhões com vendas de atletas ao longo da temporada.