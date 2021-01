Com Neymar e sem Messi, jornal francês escala seleção de melhores da temporada

O jornal francês L’Équipe divulgou a sua seleção de melhores jogadores da última temporada, com a presença de Neymar no ataque.

O astro do Paris Saint-Germain forma um trio de frente com Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, que foi escolhido pela Fifa como melhor do mundo. Dessa forma, Lionel Messi ficou de fora da relação.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além do centroavante polonês, o Bayern de Munique, que conquistou a tríplice coroa em 2019-20, teve outros quatro representantes – incluindo Thiago Alcântara, que se transferiu ao Liverpool na última janela. Manuel Neuer, Alphonso Davies e Joshua Kimmich são os outros nomes.

Outro time com mais de um atleta é Liverpool, que conquistou a Premier League na última temporada, com Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold aparecendo na seleção.

A equipe ainda conta com Sergio Ramos, campeão espanhol com o Real Madrid, e Kevin de Bruyne, que foi eleito o melhor jogador da última edição da Premier League após excelente desempenho individual com o Manchester City.