Com Neymar, Uefa divulga seleção do futebol europeu em 2020

A Uefa divulgou nesta quarta-feira a seleção do futebol europeu no ano de 2020. Os jogadores foram eleitos por meio de votação popular, que contou com quase seis milhões de participações.

Atual vencedor da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique é o time com mais representantes, com Neuer, Kimmich, Davies e Lewandowski, além de Thiago Alcântara, que hoje joga no Liverpool, mas defendeu o clube alemão na última temporada.

O único brasileiro na lista é Neymar, que conduziu o Paris Saint-Germain à primeira final de Champions League em sua história.

A seleção ainda conta com atletas do Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Barcelona de Juventus.

🎇 Equipa Masculina do Ano 2020 🎇 Quase 6 milhões de votos! 🤯 Obrigado pela sua participação 🙌 Quem seria o capitão ©️ nesta constelação de estrelas?

Confira a seleção do ano da Uefa:

Neuer (Bayern de Munique)

Kimmich (Bayern de Munique)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Van Dijk (Liverpool)

Davies (Bayern de Munique)

De Bruyne (Manchester City)

Thiago Alcântara (Liverpool)

Messi (Barcelona)

Neymar (PSG)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Lewandowski (Bayern de Munique)