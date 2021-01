Com nove gols, São Paulo atropela Corinthians no Brasileirão Feminino Sub-18

As equipes femininas Sub-18 de São Paulo e Corinthians entraram em campo nesta terça-feira, em jogo disputado no CT do Sorocaba. Estreando no Brasileirão, o Tricolor atropelou e venceu o clássico por 9 a 0.

O São Paulo dominou desde o início e Gica abriu o placar. Em seguida, Giovaninha sofreu penalidade e converteu para o fundo das redes. Japa ampliou e Giovaninha apareceu para anotar mais um tento ainda na primeira etapa.

Na volta do internvalo, Duda Rodrigues entrou em campo e balançou a rede. Duda ampliou ainda com dois gols – um deles de cobertura. Paola também anotou um tento e Carol fechou o passeio com o nono gol da equipe tricolor.

O São Paulo é líder do grupo B com o saldo de gols construído. A equipe volta a campo na quinta, contra o Fluminense. O Corinthians joga contra o Grêmio, também na quinta-feira.