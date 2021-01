Com oferta para retornar aos Emirados Árabes, Everton Ribeiro avalia saída do Flamengo

Um dos capitães do Flamengo, ao lado de Diego Alves e Diego Ribas, Everton Ribeiro tem uma proposta para retornar ao futebol dos Emirados Árabes e avalia a saída do Flamengo nos próximos dias, informou o “UOL”, nesta terça. Segundo o portal, o camisa 7 conversa com seus familiares e estafe sobre a possibilidade, enquanto a oferta do Al-Nasr ao clube da Gávea seria de 7 milhões de dólares, próximo de R$ 40 milhões na cotação atual da moeda.

Antes de se juntar ao elenco rubro-negro, Everton Ribeiro defendeu o Al Ahli, dos Emirados Árabes, entre 2015 e 2017. Como jogador do Flamengo, o meia soma 212 partidas com o Manto, com 32 gols marcados e 34 assistências.

Procurado pelo LANCE!, o departamento de futebol do Flamengo não se posicionou sobre o futuro do atleta no clube. Nesta quarta-feira, um atleta – o qual ainda será informado – atenderá a imprensa em entrevista virtual às 9h.

Apesar de não viver o melhor momento técnico e físico sob o comando de Rogério Ceni, Everton Ribeiro segue muito bem avaliado dentro do futebol rubro-negro. É uma liderança dentro e fora de campo, por isso divide a braçadeira de capitão com o goleiro Diego Alves e o camisa 10 Diego Ribas.