Com oito do Palmeiras, Conmebol anuncia o Time da Semana da Libertadores

Após a realização dos jogos de ida das semifinais da Libertadores, a Conmebol divulgou nesta quinta-feira o Time da Semana da competição. Entre os 11 escolhidos, oito são do Palmeiras, que atropelou o River Plate por 3 a 0, fora de casa.

Além dos palmeirenses, a escalação ainda conta com dois jogadores do Santos e um do Boca Juniors. As duas equipes empataram por 0 a 0 na Bombonera na última quarta-feira.

A seleção, portanto, ficou formada por Weverton, Marcos Rocha, Lucas Veríssimo e Viña; Gabriel Menino, Capaldo e Patrick de Paula; Marinho, Luiz Adriano e Rony.

🔝🤩 Time da Semana na #Libertadores! Com vitória histórica na Argentina, o @Palmeiras dominou a seleção: 8⃣ escalados entre os melhores das semifinais.@EAFIFABR #FIFA21 pic.twitter.com/2lqZryXx11 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 7, 2021

Os confrontos de volta estão previstos para ocorrer na próxima semana. Na terça-feira, o Palmeiras recebe o River Plate, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para avançar. Já Santos e Boca se enfrentam na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. Em caso de mais uma igualdade sem gols, a decisão vai para os pênaltis.

Já a grande final da Libertadores está marcada para o dia 30, no estádio do Maracanã.