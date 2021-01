Com Pablo e Luciano no Reffis, São Paulo faz primeiro treino em 2021

O São Paulo se reapresentou na tarde deste sábado no CT da Barra Funda. Após dois dias de folga, o elenco Tricolor realizou o primeiro treino desde a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, para o Grêmio. A atividade também foi a primeira no ano de 2021.

Lesionados, Pablo e Luciano não participaram do treinamento e fizeram tratamentos no Reffis. Enquanto o camisa 9 lesão no músculo adutor da perna esquerda, o artilheiro do São Paulo no Brasileirão se recupera de uma inflamação causada por um cisto que estourou em seu joelho direito.

O Tricolor não divulgou o prazo de recuperação dos atletas. A tendência é que ambos fiquem de fora do duelo contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, no Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atacantes já foram desfalques no confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Na manhã de domingo, o plantel são-paulino retorna ao CT da Barra Funda para mais uma sessão de treinamento. O São Paulo é o líder do Brasileirão, com 56 pontos conquistados em 27 rodadas disputadas. A competição será a única que o clube terá pela frente até o fim da temporada.