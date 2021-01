Com Palmeiras x River na Libertadores, SBT tem melhor terça em 17 anos · .

O jogo de volta do Palmeiras contra o River Plate na semifinal da Libertadores 2020 fez o SBT ter seu melhor ibope em uma terça-feira em 17 anos. A partida exibida na noite de ontem (12) marcou 17,4 pontos de média durante toda a transmissão, e 18,8 com a bola rolando. O índice mais alto nesse dia da semana tinha sido registrado no Programa do Ratinho de 22 de julho de 2003, que havia marcado 19,9 pontos.

A emissora de Silvio Santos chegou a liderar durante 38 minutos, das 22h55 às 23h33, e teve pico e 23,7 pontos às 23h32, quando teve 51% mais audiência do que a líder Globo.

Na média geral, o SBT conquistou o segundo lugar com 196% mais audiência do que a Record, que na mesma faixa horária registrou 6,3 pontos de média. A Globo teve 25,7 e foi líder isolada.

Apesar de ter perdido por dois gols a zero, o time alviverde conquistou a classificação para a final do campeonato graças ao resultado do jogo de ida, quando o Palmeiras goleou o rival por três a zero.

Em 6 de janeiro, a primeira partida da semifinal do campeonato rendeu 15,4 pontos de ibope e ficou na vice-liderança isolada, com mais do que o dobro do que o índice da Record no mesmo horário.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 12 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,4 Bom Dia São Paulo 8,2 Bom Dia Brasil 8,0 Mais Você 7,0 Encontro com Fátima Bernardes 6,7 SP1 10,3 Globo Esporte 11,1 Jornal Hoje 11,0 Sessão da Tarde: Os Pinguins do Papai 13,2 Laços de Família 19,8 Malhação 18,2 Flor do Caribe 20,2 SP2 23,5 Haja Coração 25,4 Jornal Nacional 28,0 A Força do Querer 29,2 A Cor do Poder 18,5 Shippados 12,5 Jornal da Globo 9,1 Vai que Cola 7,1 Corujão: O Homem Bicentenário 5,0 Hora 1 4,3 Média do dia (7h/0h): 6,2 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,8 Balanço Geral Manhã (local) 3,6 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 3,7 JR 24H (Manhã) 4,2 Balanço Geral 8,5 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 4,1 Cidade Alerta 6,5 JR 24H (Tarde 2) 5,8 Jornal da Record 8,8 Amor Sem Igual 10,0 Jesus 6,6 Cine Record Especial: O Livro de Eli 5,2 JR 24H (Madrugada) 4,4 Fala Que Eu Te Escuto 1,9 Igreja Universal do Reino de Deus 0,8

Média do dia (7h/0h): 7,0 Primeiro Impacto 3,3 Bom Dia & Cia 5,5 Triturando 4,5 Casos de Família 4,5 Triunfo do Amor 6,0 Quando me Apaixono 6,7 SBT Brasil 6,2 Roda a Roda 8,0 Cupom Premiado Baú 9,1 Libertadores: River Plate x Palmeiras 17,4 Programa do Ratinho 7,6 The Noite 4,3 Operação Mesquita 2,7 Triturando (reapresentação) 2,1 SBT Brasil (reapresentação) 2,0 Primeiro Impacto 2,5

Fonte: Emissoras