Com pedidos de ‘Fora Ceni’, grupo de torcedores do Flamengo protesta em frente ao Ninho do Urubu

A má fase recente do Flamengo mexeu com os ânimos da torcida rubro-negra. Após as derrotas consecutivas para Fluminense e Ceará, ambas no Maracanã, um grupo de torcedores foi ao Ninho do Urubu, na tarde desta terça-feira, para protestar contra os jogadores, a comissão técnica e a diretoria.

Cerca de 100 torcedores compareceram ao local e gritavam canções como “Time sem vergonha” e “Acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno”. Um dos principais alvos foi o técnico Rogério Ceni, que teve a demissão pedida pela torcida.

Os carros que chegavam ao CT eram abordados com xingamentos, tapas e até ovos foram atirados. Nem mesmo atletas da categoria sub-20, como Lázaro e Daniel Cabral, foram poupados da cobrança.

A Polícia Militar reforçou a segurança no local com sete viaturas. Os torcedores também penduraram faixas no local com mensagens de protesto. “Fora Ceni”, “Maurício Souza, solução caseira”, “Respeitem o Manto Sagrado” e “Elenco milionário, mas sem atitude” foram alguns dos recados expostos pelos rubro-negros.

Faixa com pedido de saída de Rogério Ceni (Foto: Arquivo Pessoal)

O elenco rubro-negro se reapresentou no CT após folgar nesta segunda-feira, dia seguinte da derrota por 2 a 0 para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.

Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.