Com polêmica no VAR, Bielefeld vence Hertha em casa pelo Alemão

O Bielefeld venceu o Hertha por 1 a 0, em casa, no estádio Schüco Arena. O jogo, que aconteceu neste domingo, é válido pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. O meio-campista Reinhold Yabo marcou o único gol da partida.

Com o resultado, o Bielefeld chegou a 13 pontos em 15 jogos, atingindo a 15ª colocação e saindo da zona de rebaixamento da Bundesliga. O Hertha Berlin segue com 16 pontos na 12ª colocação.

Vitorioso, o Bielefeld enfrenta o Hoffenheim e vai em busca de outro resultado positivo para construir uma sequência de vitórias no Campeonato Alemão. Já o Hertha volta a campo para encarar o Colônia e buscar uma ascensão na tabela de classificação. Ambos os jogos serão no próximo sábado, às 11h30 (horário de Brasília).

O jogo – O primeiro tempo foi movimentado, com boas chances de gols para ambos os times. O lance de maior destaque ocorreu aos 36 minutos, quando o juiz da partida assinalou pênalti para o time da casa e, depois da revisão no VAR, anulou a marcação, deixando os jogadores do Bielefeld revoltados.

O segundo tempo foi marcado pelo único gol da partida. Reinhold Yabo recebeu uma assistência dentro da área, limpou a marcação e acertou o ângulo esquerdo do goleiro do Hertha.

Também neste domingo, Augsburg recebeu o Stuttgart e foi derrotado por um placar elástico, 4 a 1 para os visitantes. O jogo foi sediado na WWK Arena, às 11h00 (horário de Brasília), onde o Stuttgart abriu o placar de pênalti com Nicolas Gonzáles, aos 10 minutos. Aos 30, Silas Wamangituka ampliou. E aos 46, Marco Richter conseguiu colocar o Augsbusrg de volta no jogo. No segundo tempo, Gonzalo Castro trouxe, novamente, a diferença de dois gols entre os times. E Daniel Didavi fechou a goleada.