Com possível descanso de Vanderlei, Paulo Victor pode chegar ao 100º jogo pelo Grêmio

A rodada do final de semana pode ser bem especial para o goleiro Paulo Victor. Por conta do calendário apertado desta temporada, há a expectativa de o titular Vanderlei ser poupado diante do Fortaleza. Assim, o reserva pode entrar em campo e completar seu jogo de número 100 pelo Grêmio.

“Desde a minha chegada, falo que realizei um sonho ao vestir a camisa Tricolor. Alcançar essa marca de 100 jogos é mais um sonho que realizo vestindo essa camiseta. Agradeço a todos pela confiança e quero continuar crescendo e buscando títulos com esse clube de história gigantesca”, afirma PV.

Contratado em 2017, Paulo Victor se destacou logo em sua estreia pelo time gaúcho, quando defendeu uma penalidade no final da partida contra o Atlético-MG. Além disso, o goleiro defendeu três pênalti na decisão do Campeonato Estadual diante do Internacional e garantiu o bicampeonato para o Tricolor. Naquela mesma competição, escreveu seu nome na história do futebol local, junto com o sistema defensivo, por sofrer apenas um gol em todo o torneio.

Paulo conheceu o Grêmio através de seu pai, o ex-jogador, Gesué Vidotti. Ele fazia coleções de camisetas de times e uma das preferidas do goleiro era a azul, preta e branca do clube gaúcho.

Natural de Assis, em São Paulo, o arqueiro tem 99 partidas, 77 gols sofridos e seis títulos conquistados pelo Tricolor: Libertadores, Recopa Sul-Americana, Recopa Gaúcha e três Campeonatos Estaduais.

Neste sábado, o Grêmio enfrenta a equipe do Fortaleza em busca das primeiras colocações no Brasileirão. A partida acontecerá no Castelão, às 21 horas (de Brasília), e o goleiro pode fazer a sua nona partida na temporada 2020 e fechar a centésima com a camisa gremista.