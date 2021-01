com quatro brasileiros e titular do São Paulo, jornal lista os melhores reforços da ‘janela de inverno’

A janela de trasnferências de inverno na Espanha foi aberta no último dia 4 e se estende até o dia 1º de fevereiro. Durante esse pouco menos de um mês, os clubes terão a oportunidade de reforçar seus elencos para a reta final da temporada.

Pensando nisso, o jornal espanhol As listou algumas das melhores contratações feitas pelos clubes espanhóis para, de alguma forma. inspirar os dirigentes das 20 equipes de LaLiga.

Depois de despontar com a camisa do Flamengo, o meia brasileiro chegou ao Santiago Bernabéu em 1997 e fez história com a camisa do clube merengue. Ao todo, 160 jogos e três Uefa Champions League conquistadas.

O camaronês fez história na Espanha vestindo a camisa do Barcelona. No entanto, no início do milênio, defendeu o Mallorca após passagem por Real Madrid e Leganés e ganhou uma Copa do Rei.

Sávio, em partida do Real Madrid, em 2002 Getty Images

Pablo Aimar – Valencia (2001)

O argentino chegou ao Mestalla após uma negociação em que o Valencia pagou mais de 20 milhões de euros, na época, ao River Plate. Foi um dos protagonistas de uma das melhores épocas do clube espanhol. Conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da Europa.

Marcelo – Real Madrid (2007)

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o lateral-esquerdo chegou ao Santiago Bernabéu para ser o sucessor de Roberto Carlos e não desapontou. Hoje, é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube espanhol.

Marcelo comemora a conquista do Campeonato Espanhol com o Real Madrid Getty Images

Rakitic – Sevilla (2011)

Após destacar-se com a camisa do Schalke 04, o meia croata chegou à Andaluzia e fez valer o investimento. Retornou ao clube na atual temporada após bons anos sendo titular no Barcelona.

Jonas – Valencia (2011)

O atacante brasileiro teve passagem pelo Mestalla entre 2011 e 2014, e fez o que sempre soube fazer com maestria: muitos gols.

Atualmente no São Paulo, o jogador chegou aos Colchoneros como ponta. A mudança para lateral-direito feita por Simeone tornou Juanfran um dos grandes atletas da posição que o colocou na seleção da Espanha. Ao todo, 355 jogos com a camisa rojiblanca.

Diego – Atlético de Madrid (2014)

Com duas passagens pelo Atlético de Madrid, o meia, atualmente no Flamengo, é lembrado pelas conquistas na Espanha. Na primeira, levantou o troféu da Europa League, já na segunda, conquistou o Campeonato Espanhol.