Com saldo positivo, reprise de Malhação acentua ‘incoerências’ de As Five · .

A reprise de Malhação – Viva a Diferença chega ao fim no próximo dia 22 com um saldo positivo tanto para a Globo quanto para o Globoplay. A trama levantou o horário na TV aberta e ainda aguçou a curiosidade do público para o spin-off As Five no serviço de streaming –ainda que tenha ressaltado as contradições e incoerências das cinco protagonistas.

Intérprete de Keyla, a atriz Gabriela Medvedovski avalia que a coincidência estimulou os espectadores a enxergar as diferenças entre os discursos e a realidade de cada uma das cinco jovens.

“Se colocássemos algumas cenas de Viva Diferença ao lado da série, muita gente diria que as meninas são incoerentes, mas é isso mesmo, não é? As pessoas mudam, crescem, fazem coisas que disseram que nunca fariam. Acho que isso é o bacana”, avalia a atriz, que voltará ao ar ainda em 2021 como Pilar na novela Nos Tempos do Imperador.

Os próprios fãs fizeram montagens nas redes sociais para mostrar como cada personagem “mordeu a língua” ao longo da história. O pedido de casamento que Lica (Manoela Aliperti) fez para Samantha (Giovanna Grigio) no último episódio do seriado, por exemplo, foi posto lado a lado com uma das cenas em que a filha de Marta (Malu Galli) faz pouco caso da colega no folhetim.

“Acho que a reprise ter acontecido junto com a série foi ótimo. Fico na torcida para que as histórias das cinco continuem dando muitos frutos, tanto para nós que fazemos quanto para quem acompanha a história”, pondera Manoela.

História atemporal

O roteiro de Cao Hamburguer também provou que envelheceu bem nos últimos três anos, já que Viva a Diferença se saiu melhor nas redes sociais do que as reprises de Fina Estampa (2012), Totalmente Demais (2015) ou Laços de Família (2000) –todas foram canceladas em algum momento por conta de tramas “datadas” que afugentaram os mais jovens.

“Percebi que o texto e o tema que foram escritos em 2017 ainda cabem muito hoje em dia. O alcance de tantas outras pessoas que na época não conseguiram assistir me deixou impressionada e muito feliz. É um trabalho que acho de extrema importância ser visto pela diversidade de temas que são abordados”, analisa Daphne Bozaski, que dá vida à Benê.