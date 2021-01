Com sede de sangue, Irene invade casa de Bibi e toca o terror · .

Irene (Débora Falabella) vai invadir a casa de Bibi (Juliana Paes) para acabar com a raça de Elvira (Betty Faria) em A Força do Querer. Após errar o alvo, a vilã pulará o muro para fugir da polícia e passará aperto ao não encontrar Mira (Maria Clara Spinelli) à sua espera dentro do carro. Cheia de raiva, ela apontará a arma para a cabeça da comparsa na novela das nove.

A mulher de Garcia (Othon Bastos) passará a noite com Dedé (André Bravo) para que Aurora (Elizângela) possa assistir a um show de Elymar Santos no folhetim de Gloria Perez. Ela, entretanto, estranhará assim que a eletricidade da propriedade for cortada misteriosamente nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (30).

“Ih, a luz de novo. É só aqui. A rua está toda acesa. Vai lá na casa da Heleninha [Totia Meireles], pede para o Junqueira [João Camargo] vir aqui. Vai devargazinho”, pedirá a senhora para o filho de Rubinho (Emilio Dantas). “Mas você não tem medo de fantasma?”, questionará o menino.

“Medo de quê? Os fantasmas que têm medo de mim. Vai Dedé, faz cabra-cega. Cuidado para não se machucar. Eu vou procurar uma vela”, dirá a personagem de Betty Faria, que ouvirá um barulho suspeito ao ficar sozinha. “Quem está aí?”, questionará a madrasta de Eurico (Humberto Martins).

A antagonista vivida por Débora Falabella apontará uma lanterna para o rosto de Elvira, que conseguirá escapar de dois disparos por um triz. “O que foi isso? Parece um tiro, Junqueira! Será que os traficantes desceram do morro? Liga para a polícia, liga”, pedirá a dona de casa interpretada por Totia Meireles.

Elvira (Betty Faria) entra na mira de vilã

Amigas e rivais

O barulho das sirenes chamará a atenção de Irene que, apesar da baixa estatura, conseguirá pular um muro para escapar do flagrante. Ela, no entanto, precisará fugir a pé ao ser deixada para trás por Mira. “Mas a senhora chegou a ver a pessoa?”, perguntará um policial. “Não, eu vi um vulto, e ele saiu por ali. Só que jogaram a lanterna na minha cara e não vi nada”, dirá Elvira.

A amante de Eugênio (Dan Stulbach) não deixará a traição da secretária passar batida ao chegar em casa sã e salva. “Você está louca, olha o que você fez. Por que se mandou?”, questionará ela. “Aquela confusão toda, achei que a polícia te pegou. Você queria que eu fizesse o quê? Ficasse lá para ser presa?”, emendará a personagem de Maria Clara Spinelli.

Com sangue nos olhos, Irene apontará uma arma para a testa da cúmplice. “Se me pegarem, eu vou levar você junto. Não pense que você vai escapar, porque não vai. Fica quieta, chorona. Será que você ainda não entendeu que com aqueles dois no meu caminho eu não vou chegar a lugar nenhum?”, berrará a psicopata, que se acalmará e desistirá de apertar o gatilho.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

