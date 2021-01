Com semifinal da Libertadores, SBT tem melhor ibope em dois anos e meio · .

O SBT registrou o melhor ibope em dois anos e meio na noite de terça-feira (5), com a transmissão do jogo entre River Plate e Palmeiras, na primeira semifinal da Libertadores. A partida rendeu à emissora 15,4 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Durante o período de bola rolando, o desempenho foi ainda melhor: 16,2 pontos. O jogo de ontem, aliás, foi o mais visto do campeonato no SBT e ficou na vice-liderança isolada, com mais do que o dobro de ibope na comparação com a Record.

Esta foi a melhor audiência de um programa do SBT desde 27 de agosto de 2018. Nesta data, a novela As Aventuras de Poliana registrou média de 17,0 pontos.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 5 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,2 Bom Dia São Paulo 7,0 Bom Dia Brasil 7,4 Mais Você 6,1 Encontro com Fátima Bernardes 6,7 SP1 10,9 Globo Esporte 11,2 Jornal Hoje 11,2 Sessão da Tarde: Turma da Mônica: Laços 13,3 Laços de Família 19,3 Malhação 18,4 Flor do Caribe 20,1 SP2 22,9 Haja Coração 24,2 Jornal Nacional 27,1 A Força do Querer 28,3 Festival Ano-Novo: Podres de Ricos 19,2 Jornal da Globo 11,2 Vai que Cola 7,6 Corujão: Caçadores de Obras-Primas 5,0 Hora 1 4,6 Média do dia (7h/0h): 6,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 3,0 Fala Brasil 3,3 Hoje em Dia 4,6 JR 24H (Manhã) 5,3 Balanço Geral 8,5 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 4,1 Cidade Alerta 6,9 JR 24H (Tarde 2) 5,9 Jornal da Record 8,4 Amor Sem Igual 9,7 Jesus 7,7 Cine Record Especial: A Casa de Vidro 5,1 JR 24H (Madrugada) 2,9 Inteligência e Fé 1,1 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 6,3 Primeiro Impacto 3,7 Bom Dia & Cia 5,2 Triturando 3,8 Casos de Família 4,1 Triunfo do Amor 5,4 Quando me Apaixono 6,1 SBT Brasil 5,9 Roda a Roda 7,6 Cupom Premiado Baú 9,6 Libertadores: River Plate x Palmeiras 15,4 Programa do Ratinho 6,5 The Noite 4,0 Operação Mesquita 2,6 Triturando (reapresentação) 2,4 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,4

Fonte: Emissoras