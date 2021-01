Com sexo, drogas e traições, As Five exalta vida adulta sem maturidade · .

Com a premissa de mostrar as protagonistas de Malhação – Viva a Diferença cinco anos após o fim do ensino médio, As Five cumpriu a missão de exibir jovens mais velhas, já que agora elas podem usar drogas, fazer muito sexo e até cometer várias traições sem pudor. O spin-off quis exaltar a vida adulta das personagens, mas as deixou sem o menor senso de maturidade e de responsabilidade, em todos os sentidos.

Escrita por Cao Hamburger –assim como a temporada de Malhação–, As Five começou com o reencontro de Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Keyla (Gabriela Medvedovski), Lica (Manoela Aliperti) e Tina (Ana Hikari) no velório da mãe da DJ, Mitsuko (Lina Agifu), num evento que ocorre meia década depois do encerramento de Malhação.

Para os fãs de Viva a Diferença –uma das temporadas recentes mais populares graças aos temas atuais e importantes abordados, a expectativa durou mais de um ano até o lançamento da trama derivada.

Quem viu as cinco amigas pela primeira vez em 2017 teve pelo menos três anos para amadurecer, enquanto quem assistiu à reprise agora na Globo pode ser adolescente ou adulto, mas a questão é que apenas um ano parece ter se passado graças ao comportamento das personagens.

Benê fez um ménage com dois homens

Benê

Com exceção de Benê, que explorou a própria sexualidade após tomar um pé na bunda de Guto (Bruno Gadiol) depois que ele assumiu ser gay, Ellen, Keyla, Tina e principalmente Lica estão completamente perdidas. Claro que há de se considerar que as protagonistas estão na casa dos 20 e poucos, mas se a ideia era mostrar o período pós-escola, elas continuam agindo como adolescentes.

A jovem diagnosticada com síndrome de Asperger é, surpreendentemente, a que teve o arco narrativo mais interessante. Ao lado de Nem (Thalles Cabral) ela entra em uma jornada de descoberta do prazer intensa, buscando satisfazê-lo, mas desde que ela também goze. Uma mulher segura daquilo que quer encontrar.

Ellen trai noivo com Lito em As Five

Ellen

Apesar de ter ficado noiva de um estrangeiro, Omar (Bilaal Avaz), Ellen desconta seu nervosismo por entregar sua tese de mestrado em Física ao flertar com Lito (Matheus Campos). A tensão sexual explode, e a irmã de Anderson (Juan Paiva) se rende a uma noite de sexo com ele. A nerd esconde a pulada de cerca até vomitar a informação ao noivo, logo após ele ter ido conhecer a família da amada.

Impulsiva como era em Malhação, Ellen também ignora as regras da faculdade norte-americana, desafia sua orientadora no mestrado (que acaba até presa numa sala no último capítulo porque a estudante quer ter um capricho seu atendido) e quase é expulsa da universidade. Pelo menos, como mágica, tudo se resolve e ela conquista o título de mestra.

Keyla tira o atraso com Samuel (Jessé Scarpellini)

Keyla

A mãe de Tonico (agora interpretado por Matheus Dias) teve duas narrativas em As Five: sair da seca sexual de seis meses e realizar seu sonho de ser atriz. O fato de ser uma mãe solo com boletos para pagar e um filho de cinco anos para cuidar acabou completamente em segundo plano, e Keyla, além de não parar em nenhum emprego, aceita namorar um “agroboy” sem deixar de flertar com outros.

O ápice da imaturidade da personagem de Gabriela Medvedovski acontece quando ela derruba todas as roupas da prateleira de uma loja onde foi fazer uma entrevista e acabou rejeitada. Para compensar um pouco, ela dá conselhos a uma adolescente grávida que conhece sem querer em um posto de gasolina, fingindo para a desconhecida que tudo dará certo.

Samantha tenta, mas não escapa de Lica

Lica

Das cinco protagonistas, Lica é a que menos amudereceu. Rica, moradora de um apartamento enorme em um bairro nobre da capital paulista, ela ainda é bancada por Marta (Malu Galli), não terminou nenhuma das três faculdades que começou, vira amante (sem querer) de uma jornalista renomada (Dira Paes) e depois fica correndo atrás da ex-namorada Samantha (Giovanna Grigio), que está praticamente casada.

Até o nono capítulo, é possível ver a aspirante a revolucionária conquistar todo mundo com sua lábia, mas é no final da temporada que ela “tenta dar a volta por cima” ao pedir Samantha em casamento. Mesmo após vacilar com a editora de livros, fazê-la terminar seu relacionamento, deixar de entregar um artigo que prometeu no trabalho e sair com outra pelas costas da amada…

Após término, Tina se envolve com casal

Tina

Além de não querer lidar com a morte da mãe, Tina é uma DJ obcecada pela fama nas redes sociais. Em vez de fazer terapia, ela trai Anderson beijando um boy completamente aleatório, se acidenta tentando superar o término com o parceiro musical e também acaba se metendo no meio de um trisal que afunda sua popularidade na internet.

A jornada e o processo de luto de Tina poderiam ter sido explorados de uma maneira mais profunda, mas a série focou em mostrá-la como uma militante focada em ser conhecida, enquanto continua tentando se provar para a médica interpretada por Lina Agifu, mesmo após a morte dela.

Segunda temporada

Apesar do complexo de Peter Pan das protagonistas, As Five é uma série interessante do Globoplay para os fãs que ansiavam por matar a saudade de Malhação – Viva a Diferença. A trama também conquista aqueles que apreciam uma visão romantizada de São Paulo, onde ninguém para, tem balada o tempo todo e só existe gente bonita.

Resta saber o que Cao Hamburger terá a oferecer para a segunda temporada, já confirmada, mas ainda sem previsão de estreia no serviço de streaming da Globo.

