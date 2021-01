Com show de Messi, Barcelona bate o Athletic Bilbao e entra no G-4 do Campeonato Espanhol

Em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona foi até o País Basco e venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2. Com grande atuação de Messi, que marcou dois belos gols, os catalães entraram no G-4 do torneio. Pedri marcou o outro gol do Barça, enquanto Iñaki William e Muniain fizeram para os donos da casa.

SUSTO NO INÍCIO

Com apenas dois minutos de jogo, os donos da casa abriram o placar com Iñaki Williams. O camisa 9 recebeu passe em profundidade, partiu do próprio campo, limpou a marcação de Lenglet e bateu forte para fazer 1 a 0. Pouco depois, o lateral-esquerdo Yuri Berchiche quase ampliou, mas mandou na rede pelo lado de fora.

JOVEM ESTRELA

Aos 13 minutos o Barcelona chegou ao gol de empate com o jovem Pedri, que vem ganhando cada vez mais destaque. Messi levantou linda bola na segunda trave, De Jong escorou para o meio e o jogador de 18 anos apareceu para cabecear e deixar tudo igual no País Basco.

ELE RESOLVE

Coube a Lionel Messi fazer o gol da virada já na parte final do primeiro tempo. O camisa 10 pegou na intermediária, tocou para Pedri, que com um passe digno de Lionel Messi, devolveu de calcanhar para o argentino bater de primeira e não dar chances para o goleiro Unai Simón.

BRILHO DO E.T.

No segundo tempo, Messi continuou seu recital e apresentou um futebol de alto nível, que lembrou o Messi de anos anteriores. O camisa 10 fez o terceiro gol após linda troca de passes que terminou com a assistência de Griezmann e ainda acertou duas bolas na trave. No fim do jogo, Iker Muniain descontou e fez o segundo do Athletic Bilbao.

SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Granada, no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília). O Athletic Bilbao, por sua vez, tem compromisso contra o líder Atlético de Madrid, também no sábado, às 12h15 (de Brasília), na capital espanhola.