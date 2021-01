Com ‘tensão’ no vestiário, Chelsea avalia demissão de Lampard e possíveis substitutos, diz site

O Chelsea foi derrotado e dominado pelo Manchester City por 3 a 1 neste domingo e conheceu sua quarta derrota nos últimos seis jogos na Premier League. Em meio a este cenário, o cargo do técnico Frank Lampard está “sob forte ameaça”, como relata o site The Athletic.

Embora seja uma “situação fluida”, em que não há um “prazo exato de quando ele pode ser demitido”, o veículo cita que os Blues começaram a analisar alternativas para caso a má fase do time persista.

Além dos resultados em si, o site ainda diz que fontes apontaram “tensões entre Lampard e um número de indivíduos”, destacando atletas que não fazem parte da relação de titulares com regularidade. Isso seria algo que “tem crescido há algum tempo”.

Quarto colocado da última Premier League, o Chelsea foi o clube que mais gastou na última janela de transferências e trouxe nomes de impacto para seu time titular, mas não tem conseguido transformar isso em uma grande campanha no campeonato até o momento.

Comandados desde o meio de 2019 por Lampard, os Blues aparecem atualmente na oitava colocação com 26 pontos, sete a menos do que Liverpool e Manchester United, que aparecem no topo e com um jogo a menos.

Agora, o time voltará a campo no domingo, quando receberá o Morecambe, da quarta divisão, pela Copa da Inglaterra. Seu próximo compromisso na Premier League será em 15 de janeiro, quando irá ao Craven Cottage para encarar o Fulham.