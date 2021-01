Com The Crown e Ozark, Netflix lidera indicações ao Critics Choice; veja a lista · .

A Netflix confirmou seu favoritismo na temporada de premiações ao se tornar o player com mais indicações ao Critics Choice Awards 2021. Com 26 ao todo, o serviço de streaming ficou logo à frente da HBO, que conquistou 24 entre as produções do canal e do HBO Max. As elogiadas The Crown e Ozark foram os destaques da plataforma, com seis indicações cada.

Logo abaixo vieram Schitt’s Creek (Pop TV), Mrs. America (FX), Lovecraft Country (HBO) e What We Do in the Shadows, com cinco chances de prêmio cada. Better Call Saul (AMC) e The Plot Against America (HBO) receberam quatro nomeações.

Na categoria de melhor série dramática, disputam com a dupla da Netflix Better Call Saul, The Mandalorian (Disney+), Perry Mason (HBO), This Is Us (NBC), The Good Fight (CBS All Acess) e Lovecraft Country.

A cerimônia do Critics Choice Awards acontece em 7 de março, com apresentação de Taye Diggs pelo terceiro ano consecutivo. Os indicados nas categorias de filme serão revelados em 7 de fevereiro.

Confira abaixo a relação completa de séries de TV (entre parênteses, o . informa onde a produção está disponível no Brasil):

Melhor série de drama

Better Caul Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

Ozark (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

The Good Fight (Prime Video)

The Mandalorian (Disney+)

Perry Mason (HBO)

This Is Us (Fox Premium)

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman – Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown – This Is Us (Fox Premium)

Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO)

Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (Netflix)

Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

Melhor atriz em série de drama

Christine Baranski – The Good Fight (Prime Video)

Olivia Colman – The Crown (Netflix)

Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Claire Danes – Homeland (Prime Video)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

Melhor ator coadjuvante em série de drama

Jonathan Banks – Better Call Saul (Netflix)

Justin Hartley – This Is Us (Fox Premium)

John Lithgow – Perry Mason (HBO)

Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

Tom Pelphrey – Ozark (Netflix)

Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

Melhor atriz coadjuvante em série de drama

Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

Cynthia Erivo – The Outsider (HBO)

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Janet McTeer – Ozark (Netflix)

Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (Netflix)

Melhor série de comédia

Better Things (Fox Premium)

The Flight Attendant (inédita no Brasil)

Mom (Warner Channel)

PEN15 (inédita no Brasil)

Ramy (inédita no Brasil)

Schitt’s Creek (Paramount+)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (Fox Premium)

Melhor ator em série de comédia

Hank Azaria – Brockmire (inédita no Brasil)

Matt Berry – What We Do in the Shadows (Fox Premium)

Nicholas Hoult – The Great (Starzplay)

Eugene Levy – Schitt’s Creek (Paramount+)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef – Ramy (inédita no Brasil)

Melhor atriz em série de comédia

Pamela Adlon – Better Things (Fox Premium)

Christina Applegate – Disque Amiga para Matar (Netflix)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (inédita no Brasil)

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (Fox Premium)

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Paramount+)

Issa Rae – Insecure (HBO)

Melho ator coadjuvante em série de comédia

William Fichtner – Mom (Warner Channel)

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows (Fox Premium)

Dan Levy – Schitt’s Creek (Paramount+)

Alex Newell – Zoey e sua Fantástica Playlist (Globoplay)

Mark Proksch – What We Do in the Shadows (Fox Premium)

Andrew Rannels – Black Monday (inédita no Brasil)

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Lecy Goranson – The Conners (inédita no Brasil)

Rita Moreno – One Day at a Time (Netflix)

Annie Murphy – Schitt’s Creek (Paramount+)

Ashley Park – Emily in Paris (Netflix)

Jaime Pressley – Mom (Warner Channel)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Melhor minissérie

I May Destroy You (HBO)

Mrs. America (Fox Premium)

Normal People (Starzplay)

The Plot Against America (HBO)

O Gambito da Rainha (Netflix)

Small Axe (Prime Video)

The Undoing (HBO)

Nada Ortodoxa (Netflix)

Melhor filme para a TV

Má Educação (HBO)

Between the World and Me (HBO)

The Clark Sisters (inédito no Brasil)

Hamilton (Disney+)

O Amor de Sylvie (Prime Video)

O Que a Constituição Significa para Mim (Prime Video)

Melhor ator em minissérie ou filme para a TV

John Boyega – Small Axe (Prime Video)

Hugh Grant – The Undoing (HBO)

Paul Mescal – Normal People (Starzplay)

Chris Rock – Fargo (Netflix)

Mark Rufallo – I Know This Much Is True (HBO)

Morgan Spector – The Plot Against America (HBO)

Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV

Cate Blanchett – Mrs. America (Fox Premium)

Michaela Coel – I May Destroy You (HBO)

Daisy Edgar-Jones – Normal People (Starzplay)

Shira Haas – Nada Ortodoxa (Netflix)

Anya Taylor-Joy – O Gambito da Rainha (Netflix)

Tessa Thompson – O Amor de Sylvie (Prime Video)

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Daveed Diggs – The Good Lord Bird (inédita no Brasil)

Joshua Caleb Johnson – The Good Lord Bird

Dylan McDermott – Hollywood (Netflix)

Donald Sutherland – The Undoing (HBO)

Glynn Turman – Fargo (Netflix)

John Turturro – The Plot Against America (HBO)

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para a TV

Uzo Aduba – Mrs. America (Fox Premium)

Betsy Brandt – Soulmates (inédita no Brasil)

Marielle Heller – O Gambito da Rainha (Netflix)

Margo Martindale – Mrs. America (Fox Premium)

Winona Ryder – The Plot Against America (HBO)

Tracey Ullman – Mrs. America (Fox Premium)