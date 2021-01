Com Thiago Galhardo, Internacional segue preparação para enfrentar o Bragantino

O Internacional deu sequência à preparação para sua próxima partida nesta sexta-feira. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em busca dos três pontos para manter a vantagem na liderança, o técnico Abel Braga comandou uma sessão de treinos fortes e ajustou detalhes importantes para a partida. O Colorado terá o retorno de Caio Vidal, que cumpriu suspensão no último jogo.

Os treinamentos contaram com a presença do meia Thiago Galhardo. O jogador estava afastado das atividades por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e reapareceu nos trabalhos desta sexta.

O Inter deve encerrar a preparação neste sábado com mais uma sessão de treinos. Com 62 pontos, o time ocupa a primeira posição do Brasileirão e tem quatro pontos de distância para o vice-líder Flamengo.