Com time alternativo, Palmeiras perde do Ceará e não encosta nos líderes do Brasileirão

Com dois jogos na próxima semana, o Palmeiras entrou com uma equipe alternativa em campo e perdeu por 2 a 1 para o Ceará, no domingo (24/01). A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza.

Com o resultado, o Verdão está no lugar, com 51 pontos, 11 a menos do que o líder Internacional. O time de Abel Ferreira enfrentará o Vasco, na terça-feira (26/01), antes de fazer a final da Conmebol Libertadores contra o Santos, no sábado (30/01).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o time comandado por Guto Ferreira foi a 45 pontos e está em oitavo lugar na tabela.

O jogo começou com uma boa chance criada pelo chute colocado de Lucas Lima, após passe de Gustavo Scarpa.

O Ceará deu a resposta logo em seguida e abriu o placar logo aos quatro minutos. Scarpa dominou a bola perto da grande área e escorregou, deixando Lima livre para finalizar ao gol de Jaílson.

Aos 12, o Palmeiras teve a chance de empatar, mas Gabriel Veron chutou para fora uma bola na pequena área.

Os donos da casa foram mais eficientes e marcaram o segundo gol depois de um pênalti cometido por Patrick de Paula em Léo Chú. Vina bateu com categoria para ampliar a vantagem.

Antes do intervalo, porém, os visitantes descontaram. Aos 33, Lucas Lima deu passe para Gabriel Veron, que chutou na saída de Richard.

No segundo tempo, o jogo ficou mais morno e os donos da casa passaram a administrar o resultado obtido.

Aos 30, Felipe Melo entrou em campo na vaga de Patrick de Paula. O volante, que estava dois meses fora, demorou oito minutos para levar um cartão amarelo depois de fazer uma falta em Saulo Mineiro.

Kely Pereira/AGIF/Gazeta Press

Ceará 2 x 1 Palmeiras

GOLS: Ceará: Lima e Vina; Palmeiras: Veron

CEARÁ: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fabinho (William Oliveira), Fernando Sobral, Lima, Vina (Felipe Vizeu), Léo Chú (Charles) e Cléber (Saulo Mineiro)

Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS: Jailson, Mayke, Alan Empereur, Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa (Pedro Acácio), Emerson Santos, Patrick de Paula (Felipe Melo), Lucas Lima, Breno Lopes, Gabriel Silva (Fabrício) e Gabriel Veron (Esteves)

Técnico: Abel Ferreira

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

– Vina chegou ao 22º gol da temporada

– Gabriel Veron soma 11 gols pelo Palmeiras na carreira

– Felipe Melo voltou a atuar pelo Palmeiras 2 meses e 17 dias depois de fraturar o tornozelo esquerdo. Ele demorou 8 minutos para levar o primeiro cartão amarelo.

– Posse de bola: Ceará 41% x 59% Palmeiras

– Chutes ao gol: Ceará 9 (3) x (4) 12 Palmeiras

Classificação

– Ceará: 8º lugar, com 45 pontos

– Palmeiras: 5º lugar, com 51 pontos

Próximos jogos

Domingo, 31/01, 19h*, Ceará x Athletico-PR – Brasileirão

Terça-feira, 26/01, 20h*, Palmeiras x Vasco – Brasileirão

*horário de Brasília