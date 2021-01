Com time reserva, Palmeiras é derrotado pelo Ceará e perde chance de encostar nos líderes

Neste domingo (24), o Ceará venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo do duelo.



Lima abriu o placar após falha de Gustavo Scarpa. Em seguida, o atacante Léo Chu sofreu um pênalti de Patrick de Paula, que Vina converteu. Gabriel Veron recebeu lançamento de Lucas Lima e fez o gol de honra do Alviverde Paulista.

Com o resultado, o Vozão chegou aos 45 pontos e agora é o 8º colocado do Brasileirão. Enquanto isso, o Palmeiras se manteve na 5ª colocação, com 51 pontos, e perdeu a chance de encostar nos líderes na briga pelo título.



Começo eletrizante

Lucas Lima teve a primeira grande chance do jogo, aos 4 minutos, na entrada da área, mas chutou por cima do gol adversário.

Dois minutos depois, Gabriel Silva tenta e consegue cavar escanteio, aos seis do primeiro tempo. O Palmeiras seguia pressionando em busca do gol.

Lima abre o placar para o Ceará

Apesar do início palmeirense, quem abriu o placar foi o Vozão. Após um lançamento feito pela defesa cearense, Gustavo Scarpa escorregou sozinho na hora de dominar e deixou a bola para Lima abrir o placar, aos 9 minutos da primeira etapa.

Aos 12 minutos, o Palmeiras desperdiçou a primeira chance de empatar. Gabriel Silva bateu, o goleiro Richard deu o rebote nos pés de Gabriel Veron, que, com o gol aberto, jogou por cima.

Cléber, em um contra-ataque aos 23 minutos, teve a chance de ampliar para o Vozão.

Pênalti e segundo gol do Ceará

Aos 29, em mais um contra-ataque, Bruno Pacheco lança a bola ao ataque, Léo Chu domina na entrada da área e sofre pênalti de Patrick de Paula, que ainda tomou cartão amarelo. Vina cobrou no canto e fez 2 a 0 para o time da casa.

Gol do Palmeiras

Mesmo estando a frente do placar por uma diferença de dois gols, o Ceará continuou atacando, até que, em um contra-ataque alviverde, Gabriel Veron recebeu um lançamento de Lucas Lima, aos 34 minutos, e descontou para o Palmeiras.



Palmeiras volta do intervalo melhor

O Verdão voltou mais ligado no segundo tempo, e teve grandes chances de empatar o jogo nos dez minutos iniciais da etapa final. Os meninos Gabriel Silva e Gabriel Veron perderam as oportunidades de marcar.

Depois disso, o jogo esfriou. As duas equipes pareciam cansadas e não conseguiam criar chances claras de gol.

Final de jogo apagado

Os minutos finais foram marcados por um confronto morno. Mesmo com as substituições, os atletas não conseguiram revitalizar a partida e o resultado do primeiro tempo foi mantido.

O Verdão voltará a campo já na terça-feira, quando irá encarar o Vasco às 20h, no Allianz Parque. A partida é atrasada ainda da primeira rodada do Brasileirão. Será o último confronto antes da decisão da Libertadores, no sábado (30), contra o Santos, no Maracanã. Já o Ceará atuará no domingo (31) diante do Athletico-PR, no Castelão, pela 33ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 PALMEIRAS

Data: 24 de Janeiro de 2021

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Braulio da Silva Machado-SC

Assistentes: Helton Nunes-SC e Johnny Barros de Oliveira-SC

VAR: Adriano Milczvski-PR, Lucas Paulo Torezin-PR e Jefferson Cleiton Piva da Silva-PR

GOLS – Ceará: Lima (10’/1ºT) e Vina (29’/1ºT) Palmeiras: Gabriel Veron (34’/1ºT)

CARTÕES AMARELOS – Ceará: Léo Chu (11’/2ºT) e Charles (41’/2ºT) Palmeiras: Patrick de Paula (27’/1ºT), Alan Empereur (45’/1ºT), Emerson Santos (3’/2ºT), Felipe Melo (38’/2ºT) e Lucas Esteves (40’/2ºT)

CEARÁ: Richard, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho (William 45’/2ºT), Fernando Sobral, Vina (Felipe Vizeu 45’/2ºT); Lima, Léo Chú (Charles 14’/2ºT) e Cléber (Saulo Mineiro 32’/2ºT). Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Gustavo Gomez, Alan Empereur e Gustavo Scarpa (Pedro Acácio 28’/2ºT); Emerson Santos, Patrick de Paula (Felipe Melo 28’/2ºT) e Lucas Lima; Breno Lopes, Gabriel Veron (Lucas Esteves 23’/2ºT) e Gabriel Silva (Fabrício 28’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira