Com time todo modificado e anulação de pênalti no fim, Palmeiras bate Sport no Recife e mantém embalo antes de decisão

O Palmeiras foi à Ilha do Retiro com uma formação totalmente modificada e venceu o Sport por 1 a 0, neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian fez o gol da partida.

O duelo ainda contou com um episódio marcante nos acréscimos do segundo tempo, depois que o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade marcou pênalti por toque no braço de Rony, após o chute de um jogador da equipe paulista. O VAR interviu, o juiz foi ao visor e anulou a penalidade após rever o lance.

Com o resultado, o time alviverde soma sua quarta vitória seguida em jogos oficiais, período em que não sofreu gols. A equipe figura na sexta colocação da Série A e vai a 47 pontos, nove atrás do líder São Paulo – no momento, os alviverdes têm uma partida a menos em relação ao rival.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o Sport, que vinha de um triunfo diante do Fortaleza, estaciona nos 32 pontos, na 14ª posição. O Bahia abre a zona de rebaixamento atualmente com 28 unidades e ainda joga na rodada.

Para a partida deste sábado, o técnico Abel Ferreira mudou praticamente toda a escalação que foi titular na vitória sobre o River Plate por 3 a 0 na terça-feira, pela ida da semifinal da Conmebol Libertadores – somente o goleiro Weverton seguiu entre os 11 iniciais na Ilha do Retiro. O Palmeiras fará o jogo de volta contra os argentinos na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A única notícia ruim para o torcedor do clube alviverde foi a saída de Raphael Veiga após o jogador sentir um problema físico.

Willian comemora após marcar pelo Palmeiras diante do Sport Cesar Greco/Palmeiras

Sport 0 x 1 Palmeiras

GOLS: Willian (Palmeiras)

SPORT: Luan Polli; Raul Prata (Jonathan Gómez), Rafael Thyere, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Betinho (Ricardinho) e Marcão Silva (Ewerthon); Patric, Thiago Neves e Marquinhos (Hernane); Dalberto. Técnico: Jair Ventura

PALMEIRAS: Weverton; Emerson Santos, Luan, Kuscevic e Lucas Esteves (Danilo); Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga (Alan Empereur) e Lucas Lima (Rony); Gabriel Veron (Gabriel Menino), Willian e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Willian comemora após marcar pelo Palmeiras diante do Sport Cesar Greco/Palmeiras

-O Palmeiras não perde do Sport fora de casa desde 2014. Desde então, foram 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos

-Willian chegou a 7 gols neste Breasileirão – Raphael Veiga e Luiz Adriano são os artilheiros do time na competição, com 8 gols cada

-Willian tem 17 gols em 57 jogos oficiais na temporada – ele ainda balançou a rede uma vez na Florida Cup na pré-temporada

-Finalizações: Sport 11 x 12 Palmeiras

-Finalizações no alvo: Sport 5 x 4 Palmeiras

-Posse de bola: Sport 58,5% x 41,5% Palmeiras

O jogo



1 Relacionado

A equipe da casa não ficou atrás, se soltou no ataque, e o que se viu no primeiro tempo foi um jogo com chances de ambos os lados. Foram seis finalizações dos pernambucanos contra cinco dos paulistas, sendo que cada lado acertou o alvo em três oportunidades, mas só uma cruzaria a linha.

Aos 27 minutos, Gabriel Veron recebeu lançamento longo na direita e cruzou rasteiro para Willian, que escapou da marcação e chutou para vencer o goleiro Luan Polli.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu aberto, mas o Palmeiras levaria mais perigo e passaria a dominar a partida. Aos 16 minutos, a equipe paulista quase ampliou com um belíssimo contragolpe que terminou com finalização de Breno Lopes na trave. Três minutos depois, Willian finalizou dentro da área e mandou perto do alvo. Aos 28min, Patrick de Paula chutou da entrada da área e mandou à esquerda da meta, próximo da trave.

O Palmeiras seguiria criando ao longo da segunda etapa. Aos 32 minutos, Luan Polli fez grande defesa de mão trocada em conclusão de Breno Lopes. O segundo gol não veio, mas não foi preciso para o Palmeiras confirmar a vitória.

Bom sinal para os alviverdes?

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Uma das partidas mais emblemáticas do Palmeiras na campanha do título brasileiro de 2018 aconteceu diante do Sport, na Ilha do Retiro.

No dia 23 de setembro, o Palmeiras precisava da vitória para se tornar vice-líder da competição e colocar a pressão em cima do São Paulo. Durante uma partida complicada, na qual o time flertou com a derrota, Willian marcou aos 36 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao time de Luiz Felipe Scolari.

O triunfo simbolizou uma reação do time paulista, que chegou a ocupar a sexta colocação do Brasileirão, mas que, ao final das 38 rodadas, levantou a taça.

Classificação

Sport, 14º lugar, 32 pontos

Palmeiras, 6º lugar, 47 pontos

Willian comemora após marcar pelo Palmeiras diante do Sport Cesar Greco/Palmeiras

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana

Sexta-feira, 15/1, 21h30*, Palmeiras x Grêmio

Sábado, 16/1, 19h*, Fluminense x Sport

*horário de Brasília