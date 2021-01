Com título do Defensa y Justicia na Sul-Americana, Libertadores 2021 chega a 32 clubes já classificados; veja todos!

Neste sábado (23) o Defensa y Justicia aplicou um “baile” no Lanús por 3 a 0 e faturou o título inédito da atual edição da Copa Sul-Americana. A partida foi disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, em mão única.

Com o título, que também foi o primeiro de Hernán Crespo na carreira de treinador, o Defensa garantiu vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, que agora já tem 32 equipes classificadas.

Brasil e Uruguai ainda não têm os representantes definidos por conta dos campeonatos nacionais ainda estarem em andamento. No próximo dia 30, no Maracanã, Palmeiras e Santos decidem o título da Libertadores 2020 e também quem será o primeiro clube brasileiro classificado para a próxima edição.

Na Libertadores 2021, a fase de grupos está prevista para iniciar em abril e ir até o final de maio. Em julho serão disputadas as oitavas de final, em agosto, as oitavas, em setembro, as semifinais e a final única sendo disputada no dia 20 de novembro.

Veja todos os clubes já classificados para Libertadores por país:

ARGENTINA

Boca Juniors

River Plate

Racing

Argentinos Juniors

Vélez Sarsfield

Defensa y Justicia

San Lorenzo

BOLÍVIA

Bolívar

The Strongest

Always Ready

Royal Pari

CHILE

COLÔMBIA

Independiente Santa Fé

América de Cali

Junior Barranquilla

Atlético Nacional

EQUADOR

Independiente Del Valle

Universidad Católica

LDU

Barcelona de Guayaquil

PARAGUAI

Cerro Porteño

Olimpia

Libertad

Guaraní

PERU

VENEZUELA