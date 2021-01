Com treino tático, Corinthians encerra preparação para duelo com RB Bragantino

O Corinthians finalizou neste domingo a preparação para o confronto com o Red Bull Bragantino, que ocorre na segunda-feira (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão.

Os trabalhos comandados por Vagner Mancini tiveram início com instruções em vídeo durante a reunião do grupo. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para realizar um trabalho tático.

No final, ainda foram aprimoradas cobranças de faltas, com posicionamentos ofensivos e defensivos, e cobranças de pênaltis.

Para o duelo com Red Bull Bragantino, o Alvinegro terá o retorno de Gil e Gabriel, que cumpriram suspensão, além de Otero, que estava afastado por conta da covid-19.

Por outro lado, a equipe não poderá contar com o zagueiro Jemerson, que teve constatada uma lesão no joelho esquerdo e pode perder a temporada.

Uma provável escalação para o jogo de segunda-feira é: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro, Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital (Otero); Jô.

O Corinthians é oitavo colocado do Campeonato Brasileiro com 45 pontos. O principal objetivo do Timão é conseguir uma vaga na Copa Libertadores.