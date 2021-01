Com um a mais, Chelsea supera retranca do Fulham e se aproxima da zona de classificação para as competições europeias

O Chelsea insistiu e muito, mas conseguiu uma suada vitória. Neste sábado (16), diante do Fulham, o time de Frank Lampard contou com um gol de Mason Mount, aos 32 minutos do segundo tempo, para vencer o rival de Londres por 1 a 0 e se aproximar da zona de classificação para a Europa League e Uefa Champions League de 2021/2022.

Melhor tecnicamente em relação ao rival, o Chelsea se manteve perigoso ao longo de todo o primeiro tempo e criou as principais chances.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Nem mesmo a retranca do Fulham ajudou a equipe a se defender e contou com boas defesas do goleiro Areola e também com a trave para ir para o intervalo com o 0 a 0 no marcador.

Porém, aos 44 minutos do primeiro tempo, Robinson acertou um carrinho desproporcional em Azpilicueta e acabou expulso, prejudicando a muito toda a estratégia do Fulham em segurar o Chelsea.

No segundo tempo, com posse de bola em quase 70%, o Chelsea foi para cima. Lampard colocou força total e apostou nas entradas de Timo Werner, Abraham e Hudson-Odoi. Porém, o gol saiu dos pés do garoto Mason Mount, que bateu firme de pé direito após cruzamento para a área.

Scott Parker ainda tentou uma reação ao mexer no Fulham e adiantar um pouco a equipe, mas o Chelsea prendeu a posse de bola, fez valer a superioridade técnica e ficou com a vitória fora de casa.

Fulham 0 x 1 Chelsea

GOL: Mason Mount, aos 32 minutos do segundo tempo.

FULHAM: Areola; Adarabioyo, Andersen, Aina (Bryan); Tete, Reid, Reed (Kamara), Zambo Anguissa, Robinson; Cavaleiro (Onomah), Lookman. Técnico: S. Parker.

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Chilwell; Kovacic, Jorginho (Abraham), Mount; Ziyech (Hudson-Odoi), Pulisic, Giroud (Timo Werner). Técnico: Frank Lampard

Chelsea não perde para o Fulham há 18 partidas

Foram cinco vitórias do Chelsea nos últimos cinco duelos

De Córdova-Reid recebeu o quinto amarelo e não encara o Manchester United

Chelsea chegou a ter mais de 70% de posse de bola

Chelsea estava três partidas sem vencer

Fulham vinha de cinco empates; três deles contra equipes do chamado ‘Big Six’

Classificação

– Fulham, 18° lugar, 12 pontos

– Chelsea, 7° lugar, 29 pontos

Próximos jogos

Terça-feira, 19/01, 17h15*, Leicester x Chelsea, Premier League

Quarta-feira, 20/01, 17h15*, Fulham x Man.United, Premier League

*horário de Brasília