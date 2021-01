Com um a menos, Cruzeiro vence Sampaio Corrêa e segue na luta pelo acesso

O Cruzeiro segue sonhando com o acesso para a primeira divisão do Brasileirão. Pela 33ª rodada da Série B, a equipe derrotou o Sampaio Corrêa fora de casa por 1 a 0 e chegou a 44 pontos, ficando a oito do primeiro time dentro do G-4 da competição.

A Raposa começou com tudo e saiu na frente logo aos três minutos do primeiro tempo. Giovanni recebeu no meio-campo e fez belo lançamento para Airton pela direita. O atacante avançou e fez cruzou para William Pottker estufar as redes e deixar os visitantes em vantagem.

Atrás no placar, o Sampaio foi para cima do Cruzeiro em busca do empate, criando chances principalmente com o artilheiro Caio Dantas. Já a equipe celeste diminuiu o ritmo e tentou ampliar com algumas oportunidades de Rafael Sobis. Porém, ninguém conseguiu passar pelos goleiros e o resultado não foi mais alterado na etapa inicial.

No começo do segundo tempo, o time mineiro teve uma grande baixa na partida. Pottker recebeu seu segundo cartão amarelo por reclamação e acabou sendo expulso aos cinco minutos. Mais tarde, aos 16, Giovanni também recebeu o cartão vermelho, mas o jogador já havia sido substituído.

Dessa forma, o Tricolor tentou aproveitar a vantagem numérica para aumentar a pressão sobre os visitantes. O Sampaio Corrêa teve mais posse de bola e foi para o ataque, mas teve dificuldades na criação de jogadas.

Nos minutos finais, os mandantes até conseguiram construir algumas oportunidades mais perigosas, porém Fábio segurou o resultado e o Cruzeiro saiu de campo com a vitória e os três pontos.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 0 X 1 CRUZEIRO

Local: Castelão, São Luís (MA)

Data: 08 de janeiro de 2021 (sexta-feira)

Hora: 21h30h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)

Cartões amarelos: Eloir (Sampaio Corrêa); Fábio e Machado (Cruzeiro)

Cartões vermelhos: William Pottker e Giovanni (Cruzeiro)

GOLS: William Pottker, aos 3′ do 1ºT (Cruzeiro)

SAMPAIO CORRÊA: Gustavo; Joazi (Roni), Joécio, Daniel Felipe e João Victor (Eloir); André Luiz, Vinícius Kiss (Jackson) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Robson (Diego Tavares).

Técnico: Léo Condé

CRUZEIRO: Fábio; Raúl Cáceres, Cacá (Paulo), Ramon e Matheus Pereira (Patrick); Adriano, Filipe Machado e Giovanni (Jadsom Silva); Airton (Marcelo Moreno), William Pottker e Rafael Sobis (Welinton).

Técnico: Luiz Felipe Scolari