Com um a menos, Vasco perde para o Coritiba na primeira derrota após o retorno de Luxemburgo

Em São Januário, o Vasco perdeu para o Coritiba por 1 a 0 na primeira derrota após o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo. O gol da partida foi marcado pelo volante Hugo Moura. O Cruz-Maltino jogou desde os 29 do primeiro tempo com um a menos após a expulsão do lateral Henrique e não conseguiu se afastar de vez do Z4 do Brasileirão. A equipe paranaense, por sua vez, voltou a vencer e deixou a lanterna da competição

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do RB Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid. Mais cedo, às 20h30, o Coritiba recebe o Fluminense, no Couto Pereira.

Início equilibrado

A partida começou com as duas equipes se estudando e com muita intensidade. No entanto, o Vasco antecipou a marcação e começou a comandar as ações. Na melhor chance do Coxa, Neílton arriscou de fora da área, porém mandou por cima da meta do goleiro Fernando Miguel. Com mais volume de jogo, o Gigante da Colina chegou com perigo aos 11. Após cruzamento pela direita, Talles Magno recebeu na área, mas a defesa da equipe paranaense afastou o perigo.



Expulsão após atitude temerária

Quando o Vasco era melhor na partida e começava a levar mais perigo que o adversário, um lance no lado esquerdo da defesa dos cariocas foi decisivo. O lateral Henrique chegou atrasado e acertou o cotovelo no rosto do meio-campista Sarrafiore, em uma atitude totalmente imprudente. Após a expulsão, o Coritiba se lançou ao ataque e forçou a saída de bola do Vasco.

Coxa abre o placar

Com isso, Neílton apareceu novamente e chutou firme para boa defesa de Fernando Miguel. Contudo, o Cruz-Maltino respondeu logo em seguida com seu artilheiro. Léo Gil cruzou pela esquerda e Cano cabeceou para assustar a meta paranaense. Com um a mais em campo, o Coritiba abriu o placar aos 43 com um chute de fora da área do volante Hugo Moura. A bola foi no canto direito de Fernando Miguel, que pulou atrasado.

Mudanças no Cruz-Maltino

Na volta para o segundo tempo, Luxemburgo fez algumas mudanças na equipe para tentar reagir na partida. Com as entradas de Martín Benítez, que estreou na noite deste sábado, e do jovem Caio Lopes, o técnico colocou dois jogadores criativos no meio-campo. Apesar das mexidas, o time carioca tentou empatar, mas não conseguiu furar o bloqueio paranaense.

Aos 36 minutos, o Coxa chegou com perigo. Luiz Henrique arriscou um chute de fora da área, mas Fernando Miguel fez uma bonita defesa. No fim, a bola sobrou para Germán Cano que finalizou de perna esquerda, mas Wilson fez grande defesa e garantiu o três pontos para o time paranaense, que não vencia há três meses.



FICHA TÉCNICA

VASCO 0X1 CORITIBA

​

Data/Hora: 16/1/2021, às 21h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Renda/Público: Portões fechados

Cartões amarelos: Léo Matos e Bruno Gomes (VAS) / Nathan Ribeiro e Nathan Ribeiro (COR)

​Cartão vermelho: Henrique (VAS)

Gols: Hugo Moura (COR) (43’/1ºT)

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)

Fernando Miguel, Léo Matos (Cayo Tenório 30’/2ºT), Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Juninho (Martín Benítez – intervalo) e Léo Gil ((Gabriel Pec 19’/2ºT); Yago Pikachu (Neto Borges 19’/2ºT), Talles Magno (Caio Lopes – intervalo) e Cano

CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)

Wilson, Natanel, Nathan Ribeiro, Sabino (Henrique Vermudt 25’/2T) e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno (Ramón Martínez 14’/2ºT), Sarrafiore (Luiz Henrique 14’/2ºT); Neilton (Jonathan 33’/2ºT) e Pablo Thomaz (Ricardo Oliveira 14’/2ºT)