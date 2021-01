Com Verdão e Peixe de olho, Boca e River empatam em clássico argentino

Palmeiras e Santos puderam observar seus adversários da fase semifinal da Copa Libertadores da América neste sábado. Rival do Peixe, o Boca Juniors teve a vantagem de jogar em casa, em La Bombonera, abriu o placar, chegou a levar a virada, mas no fim conseguiu o empate por 2 a 2 no clássico contra o River Plate, time que enfrenta o Verdão na competição sul-americana.

A partida foi válida pela segunda fase da Copa Diego Armando Maradona. Com o resultado, Boca Juniors e River Plate ficam empatados na liderança do grupo A1 com oito pontos. Resta apenas uma rodada para o fim desta etapa e só o vencedor da chave passa à decisão da competição – o Boca tem vantagem de um gol no saldo.

O primeiro gol do Boca Juniors saiu logo no começo do clássico, aos dez minutos do primeiro tempo, com o experiente Ramón Ábila, completando a assistência de Emmanuel Más. Dono de maior posse de bola, o River Plate só conseguiu agredir o adversário a partir da expulsão de Jorman Campuzano no começo da etapa completar.

Os visitantes alcançaram o empate aos 28 minutos, com Girotti, de cabeça, aproveitando cruzamento da direita. Atordoado, o Boca Juniors sofreu mais um golpe quatro minutos depois, com mais um gol de cabeça, desta vez de Borré.

No fim, foi a vez do River Plate perder Enzo Pérez por expulsão. E o Boca Juniors aproveitou para empatar. Aos 40 minutos, o ex-corintiano Carlitos Tevez – que havia entrado durante o jogo – fez uma grande jogada individual e serviu para Villa tocar por cima do goleiro Armani.

Os confrontos iniciais da semifinal da Libertadores serão na Argentina. Na terça-feira, o River Plate recebe o Palmeiras. No dia seguinte, o Boca Juniors enfrenta o Santos.