Com Veron e Patrick de Paula, Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Flamengo

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Flamengo, que será realizado na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Mané Garrincha, e será válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, o elenco alviverde participou de um último trabalho na Academia de Futebol antes de viajar para Brasília.

A atividade contou com duas novidades. O atacante Grabriel Veron e o meia Patrick de Paula treinaram normalmente pela primeira vez desde as lesões musculares sofridas no último dia 9, contra o Sport. Durante um treinamento técnico, no entanto, os dois foram “curingas”, tendo uma exigência menor que os demais já que puderam tabelar com ambos os times, compostos por dez atletas.

Já o zagueiro Gustavo Gómez segue se recuperando da lesão na virilha esquerda, sofrida no jogo de volta contra o River Plate, no dia 12, pelas semifinais da Libertadores. O jogador paraguaio trabalhou com os preparadores físicos do clube na parte interna do centro de excelência e no gramado, conduzindo a bola e dando passes.

O treino desta quarta-feira também contou com uma longa conversa de Abel Ferreira com alguns prováveis titulares para o confronto no Mané Garrincha. Antes dos trabalhos em campo, a comissão técnica ainda passou um vídeo ao elenco.

Contra o Flamengo, Abel deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kusevic (Empereur) e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Willian e Luiz Adriano.

Atualmente, o Verdão ocupa a quinta posição do Brasileirão com 51 pontos, um a menos que o Flamengo, quarto colocado. Além de ultrapassar o Rubro-Negro carioca, uma vitória também pode colocar o Alviverde no terceiro lugar caso o Atlético-MG não vença o Grêmio nesta quarta-feira.