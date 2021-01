Com Vinicius Jr. no banco, Real Madrid tropeça em vice-lanterna e perde chance de liderar LaLiga

O vice-líder parou no vice-lanterna.

Com o jogo do Atlético de Madrid adiado por conta de uma nevasca, o Real Madrid poderia dormir no topo da classificação de LaLiga. Para isso, bastaria superar o Osasuna fora de casa, mas não teve bom desempenho e ficou no empate por 0 a 0, neste sábado, pela 18ª rodada. Os visitantes finalizaram apenas uma vez no alvo no Estádio El Sadar.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os merengues foram a 37 pontos, um atrás do Atlético, que tem três partidas a menos e, assim, pode abrir dez pontos de vantagem na liderança. Apesar do tropeço, a equipe de Zinedine Zidane completou nove partidas de invencibilidade na temporada, sendo sete triunfos e dois empates.

Já o Osasuna empata seu quarto confronto consecutivo no Espanhol e chega a 11 duelos seguidos sem ganhar na competição (seis derrotas e cinco igualdades) – o último triunfo ocorreu em 24 de outubro diante do Athletic Bilbao. A equipe está na penúltima colocação com 15 pontos, um a menos do que o Valencia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Depois de um fraco primeiro tempo, o Real até criou mais na etapa final, teve dois gols corretamente anulados, mas foi muito pouco para superar uma eficiente defesa do Osasuna.

Para o confronto, Zinedine Zidane teve Eden Hazard como titular pela primeira vez em mais de um mês. Casemiro foi o único brasileiro a iniciar o confronto, enquanto Marcelo, Éder Militão e Vinicius Jr. permaneceram os 90 minutos no banco. O atacante, que havia entrado nos minutos finais das últimas três partidas, ficou sem atuar apenas pela terceira vez nesta temporada.

Osasuna 0 x 0 Real Madrid

GOLS: –

OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Ariadne, David García e Juan Cruz; Moncayola; Roberto Torres, Oier, Iñigo Pérez e Rubén García (Jony); Calleri (Budimir). Técnico: Jagoba Arrasate

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Asensio (Valverde), Benzema e Hazard. Técnico: Zinedine Zidane

Eden Hazard durante partida do Real Madrid Getty Images

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

-Toni Kroos chegou a 300 jogos pelo Real Madrid, sendo o 2º alemão a alcançar o feito – o outro foi Ulrich Stielike (308)

-Hazard foi titular pelo Real pela 6ª vez nesta temporada, a 4ª em LaLiga. Ele não iniciava uma partida desde 28 de novembro na derrota por 2 a 1 diante do Alavés, quando saiu contundido

-O Real Madrid tinha vencido as 7 partidas anteriores contra o Osasuna e não perde do rival desde 30 de jnaneiro de 2011. Desde então, foram 10 triunfos e 3 empates em 13 confrontos

-O Real Madrid finalizou mais vezes (9 a 8), mas o Osasuna acertou mais vezes o alvo (2 a 1). Os visitantes tiveram 69,6% de posse de bola

Real não vai bem e fica no 0 a 0

2 Relacionado

Em um primeiro tempo truncado, houve apenas sete finalizações, sendo que só os mandantes acertaram a meta e uma única vez, enquanto os visitantes tiveram 71,2% de posse de bola. Neste cenário, o placar ficou inalterado até o intervalo. Foi a primeira vez nesta temporada (em todas as competições) que o Real não concluiu no alvo na etapa inicial.

Na volta para o segundo tempo, o Real foi mais para cima e chegou a balançar a rede com pouco mais de 15 minutos no relógio, com Benzema. Porém, havia impedimento do atacante francês, e o gol não foi validado. Já na reta final do confronto, um novo gol anulado por impedimento de Benzema.

Nada de vitória, nada de boa atuação e nada de liderança para o Real Madrid.

Classificação

Osasuna, 19º lugar, 15 pontos

Real Madrid, 2º lugar, 37 pontos

Eden Hazard durante partida do Real Madrid Getty Images

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo por competições diferentes

Terça-feira, 12/1, 15h*, Granada x Osasuna (LaLiga)

Quarta-feira, 13/1, Real Madrid x Athletic Bilbao (semifinal da Supercopa da Espanha)

*horário de Brasília