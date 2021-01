Com volta de Fátima Bernardes, Encontro cresce e é mais visto do que o Mais Você · .

Com a volta de Fátima Bernardes ao Encontro na segunda-feira (4), o matinal da Globo cresceu no ibope e bateu 7,6 pontos, sendo mais visto do que o Mais Você, que registrou 6,6. A apresentadora titular foi substituída por Patrícia Poeta durante um mês após se afastar da emissora para tratar um câncer de útero do tipo endométrico.

Em um retorno quase “surpresa”, Fátima Bernardes se emocionou ao falar sobre a morte de uma funcionária pela Covid-19 e chorou ao vivo. Na primeira segunda-feira do ano, o Encontro teve seu melhor começo de semana desde novembro de 2020, quando registrou o índice de 7,5 pontos.

Em relação às últimas quatro segundas, o programa teve um crescimento de 1,2 pontos. Sob o comando de Patrícia Poeta, a atração não ultrapassou a média dos sete pontos, mas continou líder no horário.

Apesar do Mais Você de ontem ter ficado atrás do Encontro, o matinal de Ana Maria Braga costuma pegar carona no Bom Dia Brasil e ganhar de Fátima. Na segunda-feira anterior, 28 de dezembro, por exemplo, o programa culinário bateu 6,8, e a revista eletrônica marcou 6,6.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 4 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 7,1 Bom Dia Brasil 8,0 Mais Você 6,6 Encontro com Fátima Bernardes 7,6 SP1 11,9 Globo Esporte 12,0 Jornal Hoje 12,3 Sessão da Tarde: Pai em Dose Dupla 12,1 Laços de Família 17,9 Malhação 17,9 Flor do Caribe 20,6 SP2 23,3 Haja Coração 25,2 Jornal Nacional 28,4 A Força do Querer 32,2 Festival Ano-Novo: Homem-Aranha: De Volta ao Lar 21,9 Jornal da Globo 11,4 Vai que Cola 7,3 Corujão: Cazuza – O Tempo Não Para 4,6 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 5,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,0 Balanço Geral Manhã (rede) 1,6 Balanço Geral Manhã (local) 2,9 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,8 JR 24H (Manhã) 4,7 Balanço Geral 7,8 Escrava Mãe 5,1 JR 24H (Tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 7,5 JR 24H (Tarde 2) 7,0 Jornal da Record 9,3 Amor Sem Igual 9,2 Jesus 6,8 Troca de Esposas 3,8 Chicago P.D.: Distrito 21 (inédito) 2,5 JR 24H (Madrugada) 1,9 Entre Linhas 0,9 Igreja Universal do Reino de Deus 0,5

Média do dia (7h/0h): 5,4 Primeiro Impacto 4,0 Bom Dia & Cia 5,7 Triturando 4,8 Casos de Família 4,8 Triunfo do Amor 5,5 Quando me Apaixono 6,1 SBT Brasil 6,1 Roda a Roda 7,7 Cupom Premiado Baú 7,8 Chiquititas 7,2 Programa do Ratinho 5,6 Arena SBT 3,2 The Noite 2,4 Operação Mesquita 1,9 Triturando (reapresentação) 1,9 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,7

Fonte: Emissoras