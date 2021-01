Combate à Covid-19: duas ferramentas perderam a validade em 2021, mas uma escapou

Duas ferramentas feitas pelo governo brasileiro perderam sua validade. No entanto, outras ações foram estendidas. Então, para entender mais sobre todas elas, acompanhe esse artigo.

2021 inicia com a pandemia do coronavírus ainda presente. Assim, em 2020, houve mais de 7 milhões de casos confirmados de Covid-19. Dessa forma, quase 195 mil mortes foram registrados durante o ano passado.

Enquanto isso, ainda não há uma previsão de quando as vacinas serão administradas na população. Portanto, o ministro do STF decidiu prorrogar algumas ações sanitárias. Enfim, para ficar sabendo dessas ferramentas, leia a seguir.

Fim do programa de manutenção do trabalho

As duas medidas governamentais que acabaram com o fim do ano de 2020 foram:

O programa de manutenção do emprego;

Auxílio emergencial.

O primeiro foi criado em abril de 2020. Assim, acordos para encerrar por um período contratos de emprego, ou redução da carga horária chegam ao fim.

Em resumo, o objetivo dessa ferramenta era impedir demissões durante a pandemia. Portanto, essa medida duraria até o fim do decreto de calamidade pública. Aliás, entrou em funcionamento em março de 2020.

Fim do auxílio emergencial

Outra ação que se encerra é o auxílio emergencial. Desse modo, cidadãos desempregados ou com empregos informais tiveram ajuda econômica mensal do Governo Federal.

A Caixa depositou a última prestação do benefício no final do mês de dezembro. Assim, mais de 3 milhões receberam a parcela, encerrando o calendário de pagamentos. Então, até agora, não há indicações de prorrogação do auxílio ou outro programa similar.

O encerramento dessa ajuda vai afetar a economia e a vida dos milhões de pessoas. Dessa maneira, as atividades vão demorar a voltar em seu ritmo. Assim, isso vai gerar impactos em todos os meios de produção.

As ferramentas do governo

A Lei 13.979/2020 é sobre o combate ao coronavírus. Contudo, valida-se até que o decreto de estado de calamidade esteja valendo. Portanto, é ele que ditas as regras de:

Isolamento social ;

Uso de máscaras;

Quarentena ;

Dispensa de licitação para serviços destinados ao combate do vírus.

Contudo, antes que a lei acabasse, o STF manteve 10 artigos. Desse modo, mantém-se medidas fque combatem o vírus. Além disso, a Anvisa permanece com o prazo de 3 dias para autorizar:

O transporte de equipamentos médicos;

Remédios e vacinas contra o coronavírus .

Outra medida válida é a de autoridades decretarem isolamento social e uso de máscaras. Inclusive, o anúncio de Emergência em Saúde Pública segue ativo. Pois defende medidas preventivas e controla os danos à saúde pública.