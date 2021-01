Começa neste domingo (31) a aplicação do Enem Digital

Começa neste domingo, dia 31 de janeiro, a aplicação de provas da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A expectativa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é de que 93.217 participantes façam a prova neste primeiro dia. Os participantes podem conferir os locais de prova por meio da Página do Participante, no site do Enem.

Essa é a primeira vez que o Enem conta com uma versão digital. No entanto, a ideia do Ministério da Educação (MEC) é tornar o exame totalmente digital até o ano de 2026.

Como será o Enem Digital?

Apesar de contar com provas virtuais, o Enem Digital é presencial. Assim, os participantes devem comparecer aos locais de prova. A prova com as questões objetivas será feita pelo computador, que não terá acesso à internet. No entanto, a prova de redação será no papel, de modo que os participantes devem levar caneta esferográfica na cor preta.

De acordo com o Inep, os portões serão abertos às 11h30 e fechados às 13h. As provas começarão às 13h30.

Além de levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente, os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto. Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscaras de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, o Inep deve fornecer álcool em gel para a higienização das mãos e garantir o distanciamento entre os participantes.

O nível de dificuldade da prova será o mesmo da versão tradicional. Neste domingo, os candidatos farão as provas de linguagens, ciências humanas e a prova de redação. No segundo dia, que será no dia 7 de fevereiro, os candidatos responderão questões de matemática e de ciências da natureza. Os resultados são esperados para o dia 29 de março, de acordo com o cronograma oficial do exame.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda O Ministério da Educação abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.