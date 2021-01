Nesta quinta-feira (7), o Vasco visitou o Atlético-GO em Goiânia, no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e apesar do empate em 0 a 0 deixou, enfim, o Z-4 da competição. Após a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez a sua reestreia pelo Cruz-Maltino, disse que a equipe ainda tem um pouco fundamental a melhorar: a intensidade.

“Eu sabia que a equipe poderia ter uma queda de rendimento no segundo tempo. Trabalhamos o time técnica e taticamente para inibir a transição rápida deles. Fizemos marcação adiantada, especialmente no tiro de meta. Com a nossa transição defensiva, dominamos. Finalizamos nove vezes. No segundo tempo, era esperado cair. Fiz as trocas, e aí eles estavam forçando muito em cima do Henrique”, começou por dizer, durante a entrevista coletiva virtual.

“Temos de melhorar a nossa intensidade. Não só quem sai jogando, mas quem entra também. Estivemos perto do resultado, mas eles tiveram as melhores chances”, prosseguiu.

Luxa ainda comentou sobre as atuações do atacante Talles Magno e do volante Juninho, que voltaram ao time titular para a partida desta quinta. Sobre o camisa 11, o técnico elogiou bastante a postura do jogador, que tentou mais o drible. Quanto ao meio-campista, falou sobre a qualidade do seu passe.

“Falei para o Talles que ele tinha de driblar, ele é diferente. Ele já começou a fazer uma graça, eu gostei. O Juninho tem personalidade pois ele limpa as jogadas, quebra as linhas e tem bom passe. Tem potencial grande”, concluiu.

Este foi o oitavo empate do clube carioca no Brasileirão, em resultado que veio logo após a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na 27ª rodada, e que culminou com a demissão do técnico português Ricardo Sá Pinto.

Contra o Botafogo, no próximo domingo (10), o Vasco tem a chance de tentar somar mais pontos e, quem sabe, se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, já que a diferença para o Bahia, agora 17º colocado, é de apenas um ponto.

O Glorioso, por sua vez, vive situação mais complicada do que o rival e é o 19º colocado Brasileiro com 23 pontos, apenas doi a mais do que o lanterna, Coritiba.