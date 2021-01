comentaristas da ESPN analisam título do Palmeiras

No sábado (30), o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes aos 53 minutos da 2ª etapa, e se sagrou campeão da Conmebol Libertadores.

O duelo no Maracanã foi extremamente equilibrado e acabou sendo decidido por um herói improvável: Breno Lopes, que marcou apenas seu segundo gol com a camisa alviverde. Outro ponto que ficou marcado foi a expulsão de Cuca, técnico santista, logo antes do gol palmeirense.

Para além da final, a histórica campanha do Palmeiras, que contou com jogos como a vitória por 3 a 0 sobre o River Plate na Argentina, ficou marcada pela utilização da base. Os “Crias da Academia” foram fundamentais para o título alviverde: Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino e mais.

Confira como os especialistas da ESPN analisaram a conquista.

Base forte

Cuca vilão?

Breno Lopes, o herói improvável

Abel Ferreira

Rony, o grande destaque

Defesa perfeita do Palmeiras

Temporada épica do Palmeiras

Final abaixo da expectativa