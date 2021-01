Como a pandemia matou a chance de Larissa Manoela se provar na Globo · .

Promessa de 2020 da Globo, Larissa Manoela foi obrigada a adiar sua estreia como protagonista da novela das seis Além da Ilusão devido à pandemia da Covid-19, que forçou a paralisação do Entretenimento da emissora durante vários meses. Apesar de ter se mantido em alta nas redes sociais, a atriz ainda não teve a oportunidade de se provar na nova casa após deixar o SBT, onde passou uma década.

Decidida a se jogar em outros mercados como Globo e Netflix, Larissa não renovou seu contrato com a emissora de Silvio Santos em dezembro de 2019. No começo do ano passado, ela estreou no serviço de streaming com o filme Modo Avião, que fez sucesso na plataforma, ficando em alta durante várias semanas e sendo bem assistido em vários países.

Ocupada com vários trabalhos –ela estreia outro filme da Netflix, Lulli, ainda neste ano–, a jovem precisou dispensar o papel de protagonista em uma temporada de Malhação, mas logo em seguida foi escalada para viver a personagem principal de Além da Ilusão, novela na qual fará par romântico com Rafael Vitti.

Entretanto, por causa da pandemia, todos as gravações de novelas foram interrompidas, e reprises foram colocadas no ar. Para fazer valer o contrato assinado e acostumar o público com a imagem da sua futura mocinha, a Globo aproveitou Larissa Manoela ao colocá-la para dar entrevistas virtuais.

Só em maio, em menos de duas semanas, ela apareceu no Gonga La Gonga, do Caldeirão do Huck, na faixa Temperatura Máxima com o filme Fala Sério, Mãe (2017), no Lady Night com Tatá Werneck, no É de Casa e no Fantástico. Ao longo do ano, ela também conversou com Serginho Groisman no Altas Horas (feito de casa) e no Fantástico de novo no final de dezembro.

A emissora líder de audiência já voltou a gravar programas e novelas –Amor de Mãe (novela das nove) e Salve-se Quem Puder (das sete) já encerraram os trabalhos, inclusive, e voltarão ao ar a partir de março deste ano. Só que, para evitar que muitas equipes trabalhem ao mesmo tempo nos Estúdios Globo, a emissora tem feito uma espécie de rodízio de novelas.

Próxima trama das seis, a inédita Nos Tempos do Imperador retomou suas gravações em novembro, e Além da Ilusão deve ir para o estúdio ainda neste início de ano, com previsão de estreia na TV para o segundo semestre.

Até lá, o público e os fãs da artista terão que se contentar em vê-la em vídeos engraçadinhos e fotos nas redes sociais –só no Instagram, ela ostenta quase 37 milhões de seguidores.

Resta aguardar para descobrir se Larissa Manoela conseguirá cumprir a missão de ser a nova queridinha da Globo, além de se desprender de vez da imagem da Maria Joaquina, de Carrossel (2012), das gêmeas Isabela e Manuela de Cúmplices de Um Resgate (2015) e da Mirela da novela As Aventuras de Poliana (2018) –todas novelas do SBT.

Além da Ilusão

Escrita por Alessandra Poggi, a trama das seis será dividida em duas fases. Na primeira, Larissa interpretará Isabela, uma jovem modista de 18 anos que será assassinada por engano ao tentar defender o marido, Davi, papel do protagonista Rafael Vitti.

Na segunda, a atriz viverá Isadora, irmã dez anos mais nova do que Isabela. Após ser preso injustamente pelo assassinato da mocinha, Davi se surpreenderá no reencontro com a cunhada, que, ao completar 18 anos, estará idêntica à sua mulher morta. Os dois personagens vão se apaixonar.

Além da Ilusão será uma novela de época que se passará em fazendas. Claudia Raia interpretará a mãe das duas irmãs e formará um triângulo com Dan Stulbach (pai das personagens de Larissa Manoela) e Thiago Lacerda, dono de uma fábrica de tecidos.