Como aliviar e evitar a dor de cabeça?

Horas na frente do computador, olhos grudados nos livros, noites mal dormidas e o estresse proveniente das provas, vestibulares e concursos podem ser alguns dos muitos gatilhos para uma dor de cabeça em estudantes.

Muitos estudantes reclamam das dores de cabeça constantes e não é para menos! Além de ser um incômodo, a dor também pode ser um impedimento no rendimento nos estudos, aulas, atividades do dia-a-dia e também na qualidade de vida do indivíduo.

Quais são as causas da dor de cabeça?

As causas desse tipo de incômodo podem ser muitas! Você sabia que existem mais de 200 tipos de dor de cabeça? Os tipos de cefaleia são, geralmente, classificados por causa que em sua maioria são:

Estresse;

Noites mal dormidas;

Tensão;

Alimentação;

Ansiedade;

Esforço exagerado;

Cheiros fortes;

Desidratação.

É importante ressaltar que, apesar de ser mais raro, existem também as dores de cabeça que são sintomas de outras doenças, como sinusite, problemas dentários e meningite, por exemplo. Nesses casos, é necessário tratar a doença em si e não apenas a dor isolada e para isso o mais indicado é procurar um médico.

Como aliviar a dor de cabeça?

A primeira coisa a se fazer é entender e descobrir a causa das suas dores, entender o que está causando o incômodo é essencial para tratá-la de forma eficaz.

Geralmente, crises esporádicas de dores de cabeça costumam responder bem ao uso de analgésicos comuns, então converse com seu médico sobre as opções de medicamentos que funcionam melhor para você.

Outras formas de aliviar a dor são tratamentos alternativos, como acunpultura e massagens, por exemplo. Vale também lembrar que quando estiver sentindo dor de cabeça, o descanso e hidratação são fundamentais para a melhora da dor.

Caso as suas dores de cabeça sejam muito frequentes e fortes, não hesite em procurar ajuda médica!

E como evitar?

Como dito anteriormente, é muito importante descobrir a causa da dor de cabeça, assim, é mais fácil de tratar como também evitar que ela apareça no futuro! Porém, a adoção de alguns hábitos saudáveis podem evitar que você tenha o incômodo, alguns exemplos de hábitos são: