Compreender como as nossas emoções podem impactar a nossa saúde física é um meio de abrir a nossa mente para que possamos observar os sinais em nosso corpo de uma maneira mais clarificada.

Pois quem é que nunca teve uma crise de ansiedade com receio de algo desconhecido? Ou sentiu fortes dores no estômago por conta de um dia extremamente estressante?

Quem nunca, não é mesmo? Estes efeitos são muito comuns, e são apenas alguns exemplos do quanto a nossa mente pode ter certo poder sobre o nosso corpo.

Para que você possa compreender mais sobre este assunto, segue este texto com a gente!

Como as nossas emoções podem impactar a nossa saúde física?

Felicidade, tristeza, alegria. São muitas emoções que podem aparecer em nosso dia-a-dia, nos mais diversos contextos. Todas influenciam em nossas formas de agir, pensar, concluir uma tarefa ou simplesmente procrastinar.

Até mesmo o modo como cuidamos do corpo é impactado por isso. Quando estamos sem disposição, acabamos não treinando na academia. E quando não treinamos, as chances do sedentarismo causar efeitos colaterais são grandes.

Mas é claro que estes exemplos de causa e efeito são apenas uma fatia do que pode ser entendido como influência das emoções em nossa vida.

Isso porque elas têm a capacidade de curar e prejudicar tanto psicologicamente, quanto fisicamente. Basta pensarmos no quanto as expressões de emoções negativas podem ser o gatilho de adoecimento, como problemas cardiovasculares, doenças infecciosas, diminuição da imunidade e até mesmo câncer.

Além disso, as reações fisiológicas também acontecem. Crises de ansiedade trazem à tona sudorese, taquicardia, falta de ar e sensação de perder o controle. Assim como um dia com muito estresse pode desencadear o aumento do cortisol, que associa-se até mesmo com a pressão arterial.

Do mesmo modo, as emoções positivas podem liberar hormônios do prazer, que nos motivam, elevam as defesas do nosso corpo e fazem com que nos sintamos muito mais produtivos em um dia.

Mas os efeitos não param por aqui.

Neste caso, podemos citar a psicossomatização como uma influência direta das nossas emoções em nossa saúde física. Trata-se de uma somática que surge a partir do momento em que o gerenciamento das nossas emoções está de certo modo prejudicado.

Crises de enxaqueca e dores de cabeça sem explicação comprovam isso. Até mesmo outros tipos de adoecimentos podem ser um reflexo das palavras não ditas escorregando para o corpo físico.

Como as nossas emoções podem impactar a nossa saúde física: A importância da psicoterapia

Em paralelo a tudo que trouxemos neste artigo, podemos mencionar a importância da psicoterapia para que o autoconhecimento e o gerenciamento das emoções sejam trabalhados.

Isso porque é através do acompanhamento psicoterapêutico que o sujeito poderá pôr em pauta os seus medos, suas angústias e até mesmo seus desejos. Tudo isso com o intuito de uma organização mais saudável e em prol da saúde mental.

Agora que você já sabe como as nossas emoções podem impactar a nossa saúde física, é chegado o momento de proporcionar mais qualidade de vida.

Para isso, busque o auxílio de profissionais e encontre meios de equilibrar as suas emoções de uma maneira que lhe traga mais bem-estar e tranquilidade.

E lembre-se: sentir-se triste, com medo, estressado ou cansado não é errado, é normal. Entretanto, questões de adoecimento podem surgir quando estes sentimentos e emoções não são trabalhados, mas sim, apenas reprimidos.