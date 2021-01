Como as vacinas do Covid-19 serão transportadas?

Na tarde deste domingo (17), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso emergencial de duas vacinas no Brasil: a Coronavac e a Oxford-AstraZeneca. Com isso, você deve estar se perguntando, como as vacinas serão transportadas? Quando devem chegar na minha cidade? Quantas vacinas há no brasil? Quando deve ser iniciada a vacinação?

Você também pode entender mais sobre o cenário atual no nosso artigo: “Atraso na vacinação poderá impactar economia”.

Quantas já estão no país?

Até agora a única vacina disponível no país é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com uma indústria farmacêutica da China. O Governo Federal tentou adquirir um total de 2 milhões de doses da Oxford-AstraZeneca, porém não teve sucesso.

O governo teve uma negativa do governo indiano para adquirir a Oxford-AstraZeneca, já com um avião pronto, para trazer as doses solicitadas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava, disse na quinta-feira (14) que era muito cedo para dar resposta a exportação da vacina, isso porque a vacinação interna do país estava iniciando.

O ministro Eduardo Pazuello, por outro lado, diz que negociações estão acontecendo e acredita que as vacinas cheguem esta semana.

Veja abaixo informações da Coronavac, produzida no Brasil, pelo estado de SP:

Ao todo há 6 milhões da Coronavac no Brasil;

Um total de 4.636.936 serão enviadas para o governo federal;

Outras 1.357.640 vacinas devem permanecer no estado de SP

Há vacinação será iniciada quando?

Tudo isso vai depender da distribuição pelo Governo Federal. O repasse, porém, está previsto para ser iniciado já nesta segunda-feira (18), a partir das 7h no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo.

O governador de cada estado deverá ser responsável pela logística de distribuição nas cidades.

Já no estado de São Paulo, onde as vacinas foram desenvolvidas, o governador João Dória afirmou que nesta segunda-feira (18), “entra em operação o plano logístico de distribuição de doses, seringas e agulhas”. A programação inicial é vacinar profissionais de saúde em seis hospitais de referência do estado.

HCs da Capital e de Ribeirão Preto (USP)

HC da Campinas (Unicamp), HC de Botucatu (Unesp)

HC de Marília (Famema)

Hospital de Base de São José do Rio Preto (Funfarme)

Isso porque profissionais de saúde fazem parte dos grupos prioritários desta primeira fase. Neste grupo há também outros perfis, entre eles:

pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas

população idosa a partir dos 75 anos

indígenas

comunidades tradicionais ribeirinhas e quilombolas

Como as vacinas serão transportadas?

As vacinas serão transportadas por aviões comerciais das quatro maiores companhias que atuam no Brasil:

As companhias aéreas devem fazer o transporte gratuitamente para todo o Brasil. Não haverá custos para o governo federal.

“A vacina é o que todos esperam. A ideia é fazer todos os esforços para distribuir o mais rápido possível”, afirmou a Uol, o presidente da Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Eduardo Sanovicz.