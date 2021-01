Como assistir à rara conjunção de planetas neste fim de semana

A partir desta sexta-feira (8), será possível acompanhar a olho nu uma rara conjunção entre Mercúrio, Júpiter e Saturno durante todo o fim de semana. O evento sucede a Grande Conjunção — como é chamada a aproximação máxima entre Júpiter e Saturno — que ocorreu em dezembro de 2020 e poderá ser visto logo no início do anoitecer, com a melhor visualização esperada para este sábado (9).

Para acompanhar o evento, basta ficar de olho no céu: durante as próximas noites, Mercúrio aparecerá na posição mais baixa entre os três, enquanto Júpiter será o mais brilhante e Saturno o mais escuro. Apesar de ser possível observar a conjunção sem a necessidade de equipamentos, recomenda-se um binóculo ou telescópio para a melhor observação dos planetas.

Imagens da Grande Conjunção entre Júpiter e Saturno, em 21 de dezembro de 2020. (Fonte: BBC / Reprodução)Fonte: BBC

Outra dica importante é estar preparado ao pôr do sol e aproveitar a primeira hora do anoitecer para observar o trio, já que Mercúrio e Saturno desaparecem para abaixo do horizonte rapidamente. Contudo, o céu mais escuro favorecerá a observação de Júpiter e suas luas, caso haja um telescópio disponível.



Fonte: Tecmundo