Aprenda a como aumentar o condicionamento físico com dicas que cabem em sua rotina e que podem lhe ajudar a ter mais conforto e qualidade de vida!

Tendo em vista que o condicionamento traz diversos benefícios, é muito importante mantê-lo de sempre em dia, para evitar, inclusive, problemas de saúde mais tarde. Abaixo você pode ler mais informações sobre o assunto.

Veja as nossas dicas de como aumentar o condicionamento físico

Trouxemos 5 dicas de como aumentar o condicionamento físico para te ajudar a ter uma vida mais saudável.

1- Mantenha uma rotina regular de exercícios

Parece algo óbvio, mas na realidade muitas pessoas deixam este cuidado passar despercebido. Quando mantemos uma rotina regular de exercícios, é como se o nosso organismo se mantivesse sempre “em dia”, pois a ativação diária garante que nós não percamos a nossa resistência e até mesmo coordenação em algumas práticas.

Por isso, é muito mais válido você praticar um pouco de exercício a cada um ou dois dias, do que ter apenas um exercício super intenso de tempos em tempos, de maneira desregular. Até porque os intervalos irão sempre atrapalhar o seu rendimento.

2- Crie uma rotina com hábitos saudáveis

Além da prática de exercícios de maneira regular, é preciso que você entenda que aumentar o condicionamento físico está relacionado com todos os seus hábitos diários.

E isso inclui movimentar o corpo e pôr o mesmo diante de “mini desafios” ao longo de toda a rotina.

Isto é, você deve sempre observar as suas atividades e procurar sempre optar por aquelas que possam ser mais promissoras, como por exemplo, ir trabalhar de bicicleta ao invés de usar o carro.

Ou então, optar por subir as escadas ao invés de usar o elevador.

Além disso, você também precisa ter uma rotina positiva, onde você tenha atividades que incluam prazer e bem-estar, como hobbies.

3- Não negligencie o seu descanso

Cuidado com o efeito rebote de pôr o corpo sempre no limite!

Muita gente acha que levar o organismo à exaustão queima mais calorias ou traz um maior condicionamento, quando na verdade é pelo caminho oposto que devemos pensar.

O descanso está relacionado com a nossa capacidade de ter um bom condicionamento, além de ser importante para a recuperação dos músculos, por exemplo.

Por conta disso, não negligencie os seus momentos de descanso e procure criar uma rotina que contemple uma boa higiene do sono.

4- Alimente-se adequadamente

A sua alimentação também precisa ser equilibrada. Para isso, invista em “descascar mais” ao invés de “abrir embalagens”, pois assim você consome produtos mais naturais e saudáveis.

Além disso, tente diminuir o consumo de açúcar e sempre consuma bastante salada, frutas e verduras.

5- Mantenha o corpo hidratado

A hidratação também é uma das formas de como aumentar o condicionamento físico, pois ela está conectada com as nossas capacidades biológicas e fisiológicas, além de se envolver com praticamente todas as funções do corpo.

Benefícios do bom condicionamento

Agora você já sabe como aumentar o condicionamento físico, mas você conhece os benefícios envolvidos com este cuidado? Veja abaixo:

Controla o peso: Você pode manter o seu peso em dia, evitando o sobrepeso e as comorbidades.

Você pode manter o seu peso em dia, evitando o sobrepeso e as comorbidades. Melhora o humor: Até o humor melhora, por conta da maior liberação de neurotransmissores que causam prazer.

Até o humor melhora, por conta da maior liberação de neurotransmissores que causam prazer. Protege a saúde: Um corpo condicionado e ativo é muito mais saudável e menos propenso ao desenvolvimento de doenças.

Um corpo condicionado e ativo é muito mais saudável e menos propenso ao desenvolvimento de doenças. Melhora a qualidade do sono: O condicionamento também ajuda na criação de uma rotina do sono que seja saudável.

Viu só como é importante aumentar o condicionamento físico? Então comece já a sua rotina saudável e depois nos conte os seus resultados!