O Reels é um recurso que está integrado à ferramenta de câmera do Instagram, oferecendo uma grande quantidade de filtros, efeitos e até mesmo músicas para que você possa soltar sua criatividade em criações. Para os perfis públicos, é possível não só visualizar, mas também baixar os arquivos para ver quando quiser.

Aprenda como baixar vídeos do Reels no Instagram.

Por meio de aplicativos

Uma das formas mais simples de realizar o download de postagens no Instagram é utilizando aplicativos para essa finalidade.

No iOS, uma das opções disponíveis é o app Insaver for Instagram, que está disponível na App Store para iPhones e iPads com sistema iOS 11 ou superior. A ferramenta tem uma usabilidade simples, exigindo que você tenha apenas o link da postagem para realizar o download. Após copiar o link da publicação, tudo o que você precisa fazer é colar o endereço no Insaver e iniciar o download do arquivo.

No Android, o Story Saver & Downloader for Instagram (InStore) tem, além da ferramenta de download, diversos outros recursos como gerador de hashtag, ferramenta para criação de colagens e editor de imagens integrados. O InStore também realiza o download por meio do link das postagens e está disponível gratuitamente na Play Store para dispositivos Android 5.0 ou superior.

Por meio do navegador web

Outra forma de realizar download de Reels do Instagram é utilizando seu navegador web. Diversos sites oferecem o recurso de download de publicações na rede social, de modo que, assim como ocorre nos apps destinados à função, o usuário só precisa do link da postagem pública para realizar o download.

Serviços como o Instavideosave podem ser acessados tanto pelo navegador web de seu smartphone quanto diretamente pelo seu PC, fazendo com que seja possível salvar os Reels selecionados no formato MP4.

Página inicial do serviço web Instasave.Fonte: Reprodução/Fernando Sousa

Após obter o link da postagem, basta adicioná-lo ao campo de busca destacado no site e clicar em “download”. Uma nova aba será aberta, já com o vídeo em destaque e com um botão destacado na parte inferior da tela. No PC, também é possível clicar sobre o vídeo com o botão direito e selecionar a opção “salvar como” para realizar o download do arquivo.

Vale ficar atento às políticas de cada rede social para não acabar utilizando inadequadamente os serviços, principalmente no que diz respeito a conteúdo autoral. Desse modo, antes de realizar o download ou republicação de postagens de terceiros, é importante obter autorização para isso.