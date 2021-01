como campeão do mundo descobriu que havia ‘batizado’ jogador da seleção alemã

O nome Riedle ficou marcado na história da seleção alemã, com o ex-atacante Karl-Heinz tendo feito parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 1990. Dois anos depois, ele foi vice-campeão da Eurocopa, marcando dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Suécia pela semifinal.

Kalle, como é conhecido, também conseguiu destaque por clubes no país, tendo sido campeão da Bundesliga 1987-88 com o Werder Bremen, edição em que foi vice-artilheiro com 18 gols. Mas o grande momento seria vivido com o Borussia Dortmund, pelo qual foi bicampeão alemão em 1995 e 1996 e o herói do único título de Uefa Champions League do clube. Na decisão de 1996-97, ele marcou duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre a Juventus.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Assim, o ex-atleta de 55 anos teve grande influência no futebol alemão na década de 90 e deixou uma marca tão forte que seu nome volta à seleção em 2020. Só que em forma de homenagem.

Ridle Baku estreou pela Mannschaft em novembro aos 22 anos, após ter se destacado pelo Mainz 05 e ter se transferido ao Wolfsburg na última janela de transferências. Ele ainda é irmão gêmeo de Makana ‘Rudi’ Baku, que defende Holstein Kiel e ganhou o nome em homenagem a Rudi Voller, outro campeão mundial de 1990.

Karl-Heinz Riedle e Ridle Baku Reprodução/Getty Images – Montagem ESPN

Em 2018, Bote Nzuzi Baku adotou o apelido Ridle em sua carteira de identidade. Conforme publicou o jornal alemão Bild, a ausência do ‘e’ era para diferenciá-lo do ex-atacante, que contou como ficou sabendo da homenagem.

“É uma história engraçada. Quando eu descobri, a primeira vez que eu ouvi na televisão, eu me perguntei: ‘Ele disse meu nome?’ Depois, alguém me disse que sim e toda história saiu”, contou em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br.

“Eu fiz uma chamada de vídeo com ele, quando eu descobri, o convidei para vir até meu hotel. Ele é uma pessoa muito boa e toda história é fantástica. Não é como um apelido, é seu nome realmente. Foi uma história um tanto engraçada”, afirmou Riedle, que vê seu nome seguir brilhando no futebol alemão.

Porém, ele espera que isso não aconteça somente neste domingo, quando o Wolsburg visitará o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, às 11h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Bundesliga.