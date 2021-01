Como consultar o novo número de sua poupança na Caixa, após mudanças?

Na última terça-feira (12), a caderneta de poupança completou 160 anos. Na data, a Caixa Econômica Federal (CEF) optou por modernizar seu sistema e, entre as mudanças adotadas, está a renumeração das contas dos clientes. Apesar da renumeração, os clientes ainda podem utilizar também o número antigo.

O novo número da conta pode ser consultado no internet banking, correspondentes Caixa Aqui, casas lotéricas, extratos impressos nos caixas eletrônicos e aplicativo Caixa. A partir de agora, em vez de 013, o código de identificação mudou para 1288. Outra mudança foi que a conta passou a ser identificada por nove dígitos, e não oito. Ou seja, uma fala que era identificada por 9999.013.99999999-9 passa a ser 9999.1288.999999999-9.

A atualização é feita em etapas e nem todos os clientes perceberão a mudança imediatamente. O cartão e a senha do banco continuarão funcionando e a nova emissão só será feita quando o cartão atual vencer ou se o cliente pedir por uma segunda via. A assinatura eletrônica, chaves Pix, senha de internet e usuário continuam os mesmos.

Débitos e créditos que já estavam agendados acontecerão normalmente, mesmo com o número antigo. Mas a Caixa dá a recomendação que os clientes acompanhem a efetivação das transações, como forma de garantia. Segundo a Caixa, essa modernização trará como vantagem também a realização de transações 24 horas por dia, a qualquer dia da semana, além da possibilidade de acompanhamento das movimentações em tempo real.

Já a conta poupança social digital da Caixa não passará por nenhuma alteração. Os beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família poderão continuar fazendo as movimentações pelo aplicativo Caixa Tem, como habitualmente.