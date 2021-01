Como consultar o seu benefício do INSS pelo CPF? Veja

Todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são identificados por um código de segurado, o qual é enviado junto a carta de concessão. Apesar de a consulta dos benefícios do INSS ser feita pelo código, em algumas situações o segurado pode fazer o acompanhamento utilizando o CPF.

O benefício pode ser consultado de três formas pelo CPF:

Fazendo login no Meu INSS;

Entrando em contato pelo telefone de Atendimento do INSS 135;

Acessando o site da Previdência Social.

Meu INSS

Através do Meu INSS, vários serviços gratuitos são oferecidos. Através do portal, aposentados, pensionistas e não-segurados conseguem conferir suas informações previdenciárias, consultar benefícios e realizar agendamentos e solicitações.

Para fazer a consulta, o segurado deve fazer login por meio de uma conta de acesso único do governo. Caso seja o primeiro acesso, o usuário deverá confirmar algumas informações cadastrais.

Ao fazer o login, o usuário deve acessar o “meu benefício”, na tela inicial. Caso obtenha mais de um benefício vinculado ao CPF, o segurado passará pelo mesmo processo para consultar.

Vale lembrar que cada benefício tem um número único.

Central de atendimento 135

Através do atendimento na Central Telefônica do INSS no número 135, o beneficiário também consegue realizar suas consultas.

Durante o atendimento, o segurado deve informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais.

As ligações não têm custo. O atendimento está disponível de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Site da Previdência Social

O site é uma opção para aqueles que desejam consultar o benefício do INSS. Para consultar, o usuário deve clicar na guia INSS, em seguida escolher a opção “Consulta de situação de benefício”. Após ter acessado, o usuário deve clicar em “ Acompanhar pedido” e a página será redirecionada para o Meu INSS.

Para as pessoas que não possuem o número do NIS, o acompanhamento do processo de concessão do benefício pode ser feito através do CPF.