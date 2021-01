como Cuca contornou crise política e problemas financeiros para blindar elenco até a semifinal da Libertadores

Apesar de não ser apontado como um dos favoritos no começo da Conmebol Libertadores, o Santos surpreendeu muita gente e chegou às semifinais contra o tradicional Boca Juniors. O primeiro jogo será disputado em La Bombonera, em Buenos Aires, nesta quarta-feira.

O time da Vila Belmiro passou por uma grande crise política e administrativa, com o impeachment do ex-presidente José Carlos Peres e brigas com o sucessor Orlando Rollo, além de problemas financeiros. Os salários do elenco atrasaram por diversas vezes ao longo do ano.

Além disso, o Santos foi punido pela Fifa e acabou impedido de trazer novos jogadores na temporada devido ao fato de não ter pago negociações anteriores.

Para piorar, Peres apostou na contratação do técnico português Jesualdo Ferreira, 74 anos. O treinador, que teve passagens pelos três grandes de Portugal (Benfica, Sporting e Porto), estava praticamente aposentado e topou a missão de comandar o Santos.

Dentro de campo, porém, os resultados não foram bons. Eliminado nas quartas de final do Paulistão pela Ponte Preta, ele foi demitido em agosto depois de apenas 15 partidas – seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas – e um aproveitamento de 48,8%.

Para sua vaga foi chamado Cuca, que trabalhou no clube em 2018. Desde então, a equipe alvinegra passou por altos e baixos no Brasileiro, foi eliminada pelo Ceará na Copa do Brasil, mas tem uma campanha quase perfeita na Libertadores.

“A gente vive um momento mágico pelo início do ano que poderia ter um roteiro bem tenebroso, mas as coisas foram acontecendo. O principal fator foi a chegada do Cuca, que mudou nosso ambiente da água para o vinho. Estava bem conturbado, tinha muitas situações que vinham acontecendo no extracampo por parte da diretoria e ele conseguiu arrumar a casa. Como o Marinho comentou um tempo atrás, ele foi o nosso presidente. Ele estava no dia a dia resolvendo tudo para a gente, blindou os jogadores e não deixou que nada de fora pudesse nos atingir”, disse o lateral Madson, do Santos, ao ESPN.com.br.

Cuca festeja classificação do Santos contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela Libertadores Alexandre Schneider/Getty Images

Em algumas ocasiões, o treinador realmente chegou a intervir como se fosse um cartola. Insatisfeito com a recusa da diretoria em vendê-lo ao Benfica, o zagueiro Lucas Veríssimo não atuou na derrota para o Vasco. Cuca teve uma conversa com o jogador e o convenceu a voltar ao elenco antes que o negócio fosse sacramentado após a chegada de Andrés Rueda, o novo presidente. Além disso, pediu para que os novos comandantes prorrogassem o empréstimo do zagueiro Luan Peres, que pertence ao Club Brugge-BEL.

Madson diz que o treinador mudou a cara da equipe, que não estava indo bem com o antecessor.

“Quando o Cuca chegou, a primeira coisa que ele disse que ia buscar essa Libertadores. No Santos tem muitos jogadores buscando algo na carreira e que querem provar algo. E isso só se prova dentro de campo. Todos dão a vida e isso vem acontecendo. Estou muito feliz por fazer parte disso”, afirmou o jogador.

“Isso infelizmente não aconteceu com o Jesualdo, que não conseguiu desenvolver o trabalho. A equipe não teve o entendimento da metodologia de trabalho dele. O Cuca deixou as coisas mais claras para a gente em relação a tudo. Ele deixa tudo bem detalhado em cada momento o que quer. Nos adaptamos bem ao jeito dele e é dar sequência”, explicou.

Além disso, o lateral diz que Cuca deixou o ambiente de trabalho mais leve.

“No dia a dia ele procura muito tirar o que tem de melhor em cada jogador. Tem muitos treinadores que tem boas ideias, mas não conseguem isso. Nos treinos o modo que a equipe joga para te deixar confortável. Temos variações táticas. Ele consegue deixar todos motivados e focados”, finalizou.